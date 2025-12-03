;

“Va a ser terrible”: la preocupación de Luis Mena por el duro panorama que enfrentará Chile en la Liga de Naciones Femenina

El DT anticipó la complicada triple fecha que tendrá que disputar La Roja Femenina en abril.

Daniel Ramírez

La Roja Femenina cerró su 2025 con un valioso triunfo sobre Paraguay por la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo que se juega para definir a las selecciones que irán al Mundial Femenino 2027.

Con esta victoria, Chile quedó en el cuarto puesto con 7 puntos y por ahora comparte unidades con Colombia (3°) y Argentina (2°). El líder del certamen es Venezuela, con 8 puntos.

Tras vencer a las paraguayas, el técnico Luis Mena expresó su preocupación por el complejo panorama que enfrentará La Roja Femenina en abril. Y es que ahí se disputará una triple fecha de la Liga de Naciones, donde la selección chilena se medirá contra Argentina, Colombia y Uruguay.

“Ahora nos toca una triple fecha, donde enfrentaremos de local a Argentina y luego visitaremos a Colombia y Uruguay. Va a ser terrible, de verdad. Incluso, no sé si será tan aconsejable a nivel físico, por el esfuerzo que pueden hacer nuestras jugadoras”, señaló el DT en conferencia de prensa.

“Tenemos que planificar bien esa triple fecha, que será importantísima porque nos enfrentamos con rivales directos. Va a ser complicado”, agregó Mena.

Además, el entrenador de La Roja Femenina no se mostró tan conforme con las 7 unidades que sumó su equipo en las primeras cuatro fechas del torneo. “Me hubiera encantado terminar el año con 10 puntos, era lo ideal y lo que nosotros teníamos en mente, pero esto es fútbol”, comentó.

“Queremos llevar a Chile a lo más alto. Sé que será complicado, que vamos a tener caídas, pero hay que saber levantarse rápidamente y recomponer todo”, concluyó Luis Mena.

