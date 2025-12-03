;

Comparten grupo con dos campeones del mundo: los Cóndores ya tienen rivales para el Mundial de Australia 2027

La selección chilena de rugby tuvo un durísimo sorteo.

Daniel Ramírez

Este miércoles se llevó a cabo el sorteo de los grupos para el Mundial de Rugby Australia 2027, torneo que disputarán los Cóndores, la selección chilena de la especialidad.

El combinado nacional de rugby quedó en el Grupo A junto con el local, Australia, además de Nueva Zelanda y Hong Kong.

En el caso de los neozelandeses, han sido tres veces campeones del mundo (1987, 2011 y 2015). Mientras que los australianos cuentan con dos títulos mundiales (1991 y 1999).

En el ranking actualizado de World Rugby​​, Nueva Zelanda aparece segundo, Australia séptimo, Chile 17° y Hong Kong 23°.

Vale destacar que en el Mundial de Rugby avanzan a octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Revisa cómo quedaron los grupos del Mundial de Rugby Australia 2027

