VIDEO. Chile vence a Paraguay por la Liga de Naciones Femenina y se mete en zona de repechaje al Mundial 2027

Con un golazo de Yanara Aedo, La Roja alcanzó la cuarta posición de las clasificatorias, pero la diferencia de gol le sigue pasando factura.

Javier Catalán

Carlos Parra - Comunicaciones FFCh

Durante la jornada de este martes, La Roja Femenina consiguió un importante triunfo sobre Paraguay por la cuarta fecha de la Liga de Naciones, resultado que la deja muy cerca de la cima de la tabla.

En el encuentro disputado en el Estadio El Teniente de Rancagua, las dirigidas por Luis Mena fueron superiores durante todo el compromiso frente a las albirrojas, aunque la falta de contundencia hizo que se terminara sufriendo en el final.

El único gol para La Roja llegó en la primera parte, cuando, tras un centro de Vaitiare Pardo, Yanara Aedo (32’) remató de primera en la boca del área, colocando el balón en un ángulo y dejando sin opciones a la portera visitante.

En la segunda etapa, Chile siguió controlando las acciones con la posesión del balón, generando numerosas ocasiones para ampliar la cuenta, pero la poca eficacia volvió a pasar factura. La tarjeta roja a Danna Garcete, en Paraguay, puso las cosas más fáciles para la selección en los minutos finales.

Con la victoria, La Roja Femenina alcanza la cuarta posición de la Liga de Naciones con 7 puntos, igualando a Colombia y Argentina, aunque con menor diferencia de goles. Venezuela, con 8 unidades, se mantiene como líder en solitario.

Con estos resultados, Chile estaría clasificando al repechaje del Mundial 2027 de Brasil, pero las estadísticas marcan una tendencia: la diferencia de gol será importante y a las dirigidas por Luis Mena aún les cuesta marcar diferencias

