Sergio Jadue arremete contra Pablo Milad y así responde el presidente de la ANFP: “Con el diario del lunes todos son...”

El mandamás del fútbol chileno respondió con una particular frase.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Desde Miami, Sergio Jadue protagonizó una nueva entrevista en la que habló de varios temas, entre ellos, la cuestionada gestión de Pablo Milad como presidente de la ANFP.

El exmandamás del fútbol chileno aseguró que él hubiese renunciado si Chile no clasificaba a una Copa del Mundo, cosa que Milad no hizo cuando La Roja quedó fuera de los Mundiales de 2022 y 2026.

Yo voy a responder por mí. Si yo no hubiese ido a un Mundial, renuncio al otro día”, afirmó el empresario calerano, quien además sacó pecho por su pasado como dirigente de fútbol: “Hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan”.

ADN

Milad le responde a Jadue

Pablo Milad se enteró de las críticas que lanzó Sergio Jadue en su contra, y salió a responder. “Lo que pasa es que con el diario del lunes todos son astros y desde la platea se ve todo fácil”, señaló en diálogo con Canal 13.

Además, se refirió al tema del respeto, luego de que Jadue comentara que Milad no se hace respetar. “Yo no sé si a él lo respetan, o lo respetaban”, concluyó el presidente de la ANFP.

