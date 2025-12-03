;

Fue figura en la B, debe volver a Colo Colo y así se despide de su último club: “Fue la mejor experiencia”

“Me voy con el corazón lleno de buenos momentos”, escribió el portero Julio Fierro tras finalizar su préstamo en Deportes Copiapó.

Bastián Lizama

Instagram @juliofierrodiaz

Con la temporada del fútbol chileno llegando a su fin, son varios los jugadores de Colo Colo que finalizan sus préstamos en otros equipos y deben volver al Estadio Monumental con miras al 2026.

Uno de ellos es Julio Fierro, portero que terminó su cesión con Deportes Copiapó tras una gran temporada en la Primera B, donde se situó entre los mejores arqueros de la categoría con 15 vallas en cero durante la fase regular.

El golero de 23 años se consolidó como titular en el “León de Atacama” y alcanzó las semifinales de la Liguilla de Ascenso. Ahora, tendrá que retornar al “Cacique” para definir su futuro de cara a la próxima temporada.

Así lo dejó saber el propio Fierro a través de sus redes sociales, donde compartió un sentido mensaje para despedirse del cuadro nortino. “Llegó el momento más triste del año, despedirme de Copiapó y de su gente”, comenzó señalando.

“Me voy muy agradecido de la ciudad. A pesar de que no resultó como esperaba, sin duda fue la mejor experiencia que pude tener fuera de mi ciudad. La gente, los hinchas, sentí el cariño de las personas y me sentí en casa toda esta temporada", continuó.

Finalmente, Julio Fierro agregó: “Gracias por todo, me voy con el corazón lleno de buenos momentos y Copiapó en mi corazón siempre. Espero nos volvamos a encontrar pronto”.

