Cuando los equipos no pasan por su mejor momento, es cuando los cracks tienen que aparecer. En el Real Madrid tienen de sobra, pero uno en especial está en un nivel sobresaliente.

Este miércoles, los “Merengues” volvieron a la senda del triunfo tras acumular tres empates seguidos en La Liga de España, y contaron con una actuación estelar de Kylian Mbappé.

En la victoria 3-0 ante el Athletic de Bilbao en San Mamés, el francés anotó un doblete de golazos. El primero llegó a los 9 minutos de partido: tras un cambio de orientación, se sacó la marca con el primer toque, regateó en conducción a otro rival y, desde fuera del área, sacó un remate inatajable para Unai Simón.

¡SOS IMPARABLE, KYLIAN! Mbappé pintó a la defensa de Athletic Bilbao y marcó un GOLAZO para el 1-0 de Real Madrid.



Su segunda conquista llegó a los 58’, cuando, desde casi 30 metros, metió un zapatazo que se clavó pegado al palo del arquero local, que nada pudo hacer para evitar el 3-0. Además, “Kiki” también asistió en el gol de Eduardo Camavinga.

¡¡NO SE PUEDE CREER LO DE KIKI!! INATAJABLE FIERRAZO DE DERECHA DE MBAPPÉ PARA FIRMAR SU DOBLETE Y EL 3-0 DE REAL MADRID ANTE ATHLETIC BILBAO.



Con estas nuevas anotaciones, Mbappé suma 62 goles en los 63 partidos que ha jugado en 2025, y aún le restan otros cuatro compromisos con la camiseta blanca antes de que acabe el año.

El triunfo también le permitió al Real Madrid acercarse a un punto del Barcelona, que ahora mismo lidera la tabla de La Liga.