Tribunal de Disciplina revoca la amarilla a Fernando Zampedri y lo habilita para la última fecha del Campeonato Nacional

La Universidad Católica llega a la última fecha del Campeonato Nacional con la primera opción de quedarse con el “Chile 2” de Copa Libertadores, pero de todas maneras tenía una preocupación respecto al duelo ante Unión La Calera.

Contra los “Cementeros”, la UC debe ganar para asegurar su clasificación a la fase de grupos del torneo continental, misión para la cual es clave Fernando Zampedri, quien estuvo a punto de perderse este vital encuentro.

Esto, porque en el duelo ante Huachipato el “Toro” vio su décima tarjeta amarilla, lo que significaba un partido de suspensión por acumulación; sin embargo, finalmente podrá estar disponible para Daniel Garnero.

Según información de ADN Deportes, el Tribunal de Disciplina, en una decisión unánime, revocó la amonestación al delantero cruzado tras la apelación presentada por Universidad Católica.

Así las cosas, Fernando Zampedri podrá decir presente en el Claro Arena este sábado 6 de diciembre ante Unión La Calera, donde, además de buscar el pase a Copa Libertadores, también tendrá la oportunidad de convertirse en el máximo goleador del fútbol chileno por sexto año consecutivo.