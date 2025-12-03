;

Diego Sánchez admite que escuchará ofertas para dejar Coquimbo Unido: “Parece que no quieren la renovación”

“Es un tema que me preocupa a futuro, pero si no hay noticias tengo que fijarme en lo que hay”, afirmó el “Mono” tras el empate con la U.

Javier Catalán

FOTO:ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO

FOTO:ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO / ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO

Coquimbo Unido se dispone a cerrar la mejor campaña de su historia este sábado, cuando reciba en el Francisco Sánchez Rumoroso a la ya descendida Unión Española, en un duelo que podría significar el inicio de una nueva era en los “Piratas”.

Ya han sido varios los rumores sobre las posibles salidas del plantel coquimbano: Matías Palavecino, Cristián Zavala, Bruno Cabrera y su entrenador, Esteban González, son los principales apuntados a dejar el club en 2026 y, ahora, se suma otro baluarte a la lista.

Se trata del arquero Diego Sánchez, quien tras el empate ante la Universidad de Chile del martes recién pasado, afirmó a Las Últimas Noticias que su renovación en Coquimbo aún no se ha definido.

Yo termino contrato y, al parecer, no quieren renovación. No sé, eso tienen que preguntárselo a la gente de arriba. Yo estoy jugando y trato de enfocarme en la cancha”, dijo el “Mono”.

Por este motivo, el guardameta comentó que está abierto a recibir ofertas. “Obviamente es un tema que me preocupa a futuro, pero si no hay noticias tengo que fijarme en lo que hay. Me fijé plazos, porque no estoy solo; tengo a mis hijos conmigo y tengo que ver el tema escolar del próximo año. El tiempo dirá qué onda”, aseguró.

El “Mono” Sánchez finalizará la temporada como uno de los mejores arqueros del Campeonato Nacional 2025, habiendo recibido apenas 15 goles en las 29 fechas que ya se han disputado, la cifra más baja de todo el torneo.

