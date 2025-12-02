;

“Solo puede perjudicar al equipo”: expresidente de Azul Azul cuestiona el anticipado anuncio de la salida de Gustavo Álvarez

Federico Valdés desestimó que los jugadores estén pensando en los problemas directivos derivados de la sanción a Michael Clark.

Carlos Madariaga

Gabriel Riveros

En el marco de un homenaje a Pablo Longueira, el fútbol se tomó parte de una agenda cargada para la política.

Todo considerando la presencia en la ceremonia de Federico Valdés, expresidente de Azul Azul, que abordó el presente del equipo de sus amores, la U de Chile.

En ese contexto, abordó el anuncio de Gustavo Álvarez de dejar el club. “No tengo mayores antecedentes, pero tras escucharlo me queda claro que él no debe seguir en la U por las razones que sea y tendrán que abocarse a buscar otro entrenador”, aseguró, lamentando el tiempo en que dio a conocer su determinación.

Anunciar un retiro antes que termine el torneo solo puede perjudicar al equipo, que está peleando por ir a torneos internacionales. Me hubiese gustado que esperara hasta el último partido”, planteó Federico Valdés, desestimando que las sanciones de la CMF contra Michael Clark y los líos directivos influyan en el plantel.

“No creo que el plantel esté preocupado por eso. Por mi experiencia, lo que ocurre en el camarín está bastante disociado de lo que ocurre con los dirigentes”, aseguró, aprovechando también de desestimar una eventual citación para ser parte de un ministerio en el posible gobierno de José Antonio Kast.

No me imagino en qué circunstancias podría participar en un gobierno, no lo tengo contemplado en mi futuro”, cerró Federico Valdés.

