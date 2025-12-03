Lo que comenzó como una entrevista sobre la ola de calor en la Región Metropolitana terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del matinal Tu Día. Una mujer, identificada como Michy, pasó de hablar del clima a revelar detalles íntimos de su vida sentimental.

“Les voy a contar algo, me tomé un año sabático en términos amorosos (...) Porque el año pasado anduve con un chico que resulta que él, el muy muy, andaba con otra chica, para tener una relación paralela. Entonces les voy a dar un consejo, cuando empiecen esa onda ‘ay déjame fluir’, no, ahí no es”, confesó la transeúnte frente a las cámaras.

Michy relató cómo descubrió la infidelidad: “Me enteré porque la chica me habló, ella sabía de mi existencia, o sea, la otra era ella en verdad, o sea, la segunda era ella. Entonces le dije ‘yo no tengo idea quién eres tú’. ‘Yo sí sé quién eres tú’, me dijo, ‘tú eres la amiga de tal y tal persona’“.

“Y le digo: ‘no, no soy la amiga, soy más que su amiga’, y ahí empezamos a conversar, y en verdad que él tenía una relación similar con las dos”, continuó.

Y de repente, de la nada... Apareció su exesposo de hace 16 años

Mientras el panel escuchaba atento, ocurrió lo inesperado: su exesposo apareció en pantalla. Jhonny, quien trabaja cerca del lugar y se encontraba en ese momento grabándola con su celular. Tras los llamados de Michy, se acercó para saludarla, generando risas y sorpresa en el estudio.

Luego, ella lo presentó: “Mi primer amor. Fuimos nuestro primer amor. Papá de mi hija, 14 años juntos, 16 separados. Somos superamigos. Y él es un siete, sus hijos me caen muy bien, quieren a mi hija, es superbuen papá”.

Finalmente, destacó lo positiva que es su relación con ex: “Él es un gran apoyo para mí. Si se me echa a perder una llave, él siempre está presente. Si me tengo que cambiar de casa, él siempre está presente. Es como una relación como de hermanos, es una relación distinta, yo le tengo mucho cariño”.