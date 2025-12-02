;

“Hay que tener tremendo pi...”: el coquetón chascarro navideño que sonrojó a Priscilla Vargas en el matinal Tu Día

José Luis Repenning tampoco pudo ocultar la risa. “Nadie lo dijo pero todos lo pensaron”, comentó un usuario en redes sociales.

Javier Méndez

“Hay que tener tremendo pi...”: el coquetón chascarro navideño que sonrojó a Priscilla Vargas en el matinal Tu Día

“Hay que tener tremendo pi...”: el coquetón chascarro navideño que sonrojó a Priscilla Vargas en el matinal Tu Día / Capturas

Cada fin de año, a medida que se acerca la Navidad, se repite una escena conocida: los periodistas de televisión recorren el Barrio Meiggs en busca de las mejores novedades y ofertas para la temporada.

Esta semana fue el turno del matinal Tu Día, de Canal 13, desde donde mandaron a Gabriel Alegría a recorrer la calle Salvador Sanfuentes. El despacho en vivo, no pasó para nada desapercibido.

“Les tengo la novedad para este año. Porque para la Navidad, esta vez, las tendencias de decoración dicen que van por lo grande”, adelantó el profesional a sus compañeros presentes en el estudio.

Revisa también:

ADN

De pronto, a Alegría le pasaron una esfera navideña gigantesca. “La gran novedad es esta. Miren el tamaño de esta bola, Pri, Repe”, señaló.

Sus colegas no lo podían creer. “Que linda la bola”, lanzó la meteoróloga Michelle Adam.

“Pero mira, (es) del tamaño de mi cabeza”, aseguró el notero, poniendo la imponente creación a pocos centímetros de su rostro.

Ya, pero eso es para árboles súper grandes o se pueden colgar tal vez”, opinó Priscilla Vargas.

“Es que eso Pri, para tener esta bola hay que tener tremendo pino. No es cualquier pino.”, aseguró el periodista desde terreno. Varias risas en Canal 13.

“¿Y pesan mucho o son livianitas?“, quiso saber Adam. ”Son livianitas", planteó Alegría, jugando con la esfera en su mano.

“¿Oye, ¿por qué se ríen tanto?“, cuestionó el reportero.

“Nadie lo dijo pero todos lo pensaron“, ”Los chilenos somos felices con tan poco” y “Y pesan mucho pregunta la otra”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Revisa el momento a continuación:

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad