“Hay que tener tremendo pi...”: el coquetón chascarro navideño que sonrojó a Priscilla Vargas en el matinal Tu Día / Capturas

Cada fin de año, a medida que se acerca la Navidad, se repite una escena conocida: los periodistas de televisión recorren el Barrio Meiggs en busca de las mejores novedades y ofertas para la temporada.

Esta semana fue el turno del matinal Tu Día, de Canal 13, desde donde mandaron a Gabriel Alegría a recorrer la calle Salvador Sanfuentes. El despacho en vivo, no pasó para nada desapercibido.

“Les tengo la novedad para este año. Porque para la Navidad, esta vez, las tendencias de decoración dicen que van por lo grande”, adelantó el profesional a sus compañeros presentes en el estudio.

De pronto, a Alegría le pasaron una esfera navideña gigantesca. “La gran novedad es esta. Miren el tamaño de esta bola, Pri, Repe”, señaló.

Sus colegas no lo podían creer. “Que linda la bola”, lanzó la meteoróloga Michelle Adam.

“Pero mira, (es) del tamaño de mi cabeza”, aseguró el notero, poniendo la imponente creación a pocos centímetros de su rostro.

“Ya, pero eso es para árboles súper grandes o se pueden colgar tal vez”, opinó Priscilla Vargas.

“Es que eso Pri, para tener esta bola hay que tener tremendo pino. No es cualquier pino.”, aseguró el periodista desde terreno. Varias risas en Canal 13.

“¿Y pesan mucho o son livianitas?“, quiso saber Adam. ”Son livianitas", planteó Alegría, jugando con la esfera en su mano.

“¿Oye, ¿por qué se ríen tanto?“, cuestionó el reportero.

“Nadie lo dijo pero todos lo pensaron“, ”Los chilenos somos felices con tan poco” y “Y pesan mucho pregunta la otra”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.