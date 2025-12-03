“Absolutamente nada”: Don Carter se suma a “funa” contra prestigiosa banquetera que perjudicó matrimonio de su nieta

Una ola de reclamos se desató en redes sociales contra la empresa viñamarina Probarte, luego de que al menos cuatro parejas denunciaran la suspensión de sus servicios de banquetería el mismo día de sus bodas. Entre los afectados, el humorista Don Carter decidió hacer pública su experiencia.

“Hoy quiero denunciar algo que está ocurriendo frecuentemente en Chile. El sábado 29 de noviembre fui al matrimonio de una nieta mía (...) Y llegamos todos los invitados al centro de eventos ahí en Limache y nos llevamos la sorpresa de que no había absolutamente nada, pero absolutamente nada”, relató en Instagram.

Según explicó, “ellos habían contratado una banquetera de Viña del Mar, la señora Natalia Álvarez Murillo y la banquetera de Probarte. Todo listo, supuestamente. Llamados por teléfono, llamados por teléfono, no contestaba, no apareció. En resumen, a los invitados, a los que llegamos, a otros que venían en camino, se les avisó para que no llegaran”.

“Por el amor, por la buena onda, por el cariño hacia los novios, todo el mundo se organizó y nos fuimos a la casa del padre del novio y ahí pudimos organizarles un matrimonio digno, pero creo yo que salió mejor porque si ven las fotos salen mesas con mantel, con flores, torta de novio, a orquesta, baños químicos (...) Todo pudo conseguirse y llegar ahí ese día. Era como un centro de eventos”, complementó.

Y enseguida, criticó: “Lo que es imperdonable, es lo que hizo esta señora Natalia Álvarez, jugar con el destino de cuatro matrimonios porque eso nos enteramos, de que eran cuatro matrimonios el mismo día y es terrible, y es terrible para un padre ver a su hija vestida de novia tendida en la cama llorando por lo que ha pasado sin tener ningún mínimo de decencia esta señora Natalia y nos fregó a todos”.

Finalmente, advirtió: “Natalia Álvarez Murillo, de Probarte, a usted le voy a decir que le va a llegar el pihuelo, porque no solo los abogados nuestros van a hacer un portonazo, también los otros matrimonios, yo supongo, que van a hacer lo mismo (...) Así que ojo los novios, sobre todo los que van a buscar banqueteras a Viña del Mar, Natalia Álvarez Murillo, de Probarte, se llama, no vayan a caer”.