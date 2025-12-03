;

VIDEO. “Llegué inconsciente a la clínica de madrugada y además tuve una septicemia multiorgánica (...) Me querían intubar”

El icónico integrante de “Buenos días a todos” incluso en un momento estuvo con riesgo vital.

Alejandro Basulto

TVN

TVN

El reconocido meteorólogo Iván Torres volvió a las pantallas del matinal Buenos Días a Todos después de atravesar una compleja situación médica que lo mantuvo al borde de la muerte.

Según relató, todo comenzó con un intenso dolor en la espalda que atribuyó a “un disco gastado”, sin imaginar que se trataba de cálculos renales que derivaron en una septicemia multiorgánica.

Llegué inconsciente a la clínica de madrugada y además de eso tuve una septicemia multiorgánica… Curioso, sin fiebre, solamente transpiraba mucho. De ahí obviamente me querían hasta intubar”, contó el especialista.

Revisa también:

ADN

En un principio, los médicos pensaron que eran cuatro cálculos, pero la realidad fue más grave. “El médico me dice que como máximo él había sacado cuatro cálculos. Yo tenía siete. Quedé con siete heridas, laceraciones en el riñón y la uretra”, explicó.

La infección impidió una cirugía inmediata, por lo que el meteorólogo permaneció cerca de 15 días con antibióticos de alta potencia antes de ser intervenido. Tras la operación, debió soportar un catéter desde el riñón a la uretra, algo que describió como “tremendamente dolorosa”. “Cuando iba al baño yo le pegaba combos a la muralla por el dolor, era un espantoso… y eso que soy tolerante al dolor”, relató.

El dispositivo fue retirado el 24 de noviembre, y días después comenzó su recuperación. Con su regreso al matinal, Iván Torres fue recibido con afecto por Eduardo Fuentes y Simón Oliveros, retomando su labor en las mañanas de TVN tras superar uno de los momentos más difíciles de su vida.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad