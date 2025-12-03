El reconocido meteorólogo Iván Torres volvió a las pantallas del matinal Buenos Días a Todos después de atravesar una compleja situación médica que lo mantuvo al borde de la muerte.

Según relató, todo comenzó con un intenso dolor en la espalda que atribuyó a “un disco gastado”, sin imaginar que se trataba de cálculos renales que derivaron en una septicemia multiorgánica.

“Llegué inconsciente a la clínica de madrugada y además de eso tuve una septicemia multiorgánica… Curioso, sin fiebre, solamente transpiraba mucho. De ahí obviamente me querían hasta intubar”, contó el especialista.

En un principio, los médicos pensaron que eran cuatro cálculos, pero la realidad fue más grave. “El médico me dice que como máximo él había sacado cuatro cálculos. Yo tenía siete. Quedé con siete heridas, laceraciones en el riñón y la uretra”, explicó.

La infección impidió una cirugía inmediata, por lo que el meteorólogo permaneció cerca de 15 días con antibióticos de alta potencia antes de ser intervenido. Tras la operación, debió soportar un catéter desde el riñón a la uretra, algo que describió como “tremendamente dolorosa”. “Cuando iba al baño yo le pegaba combos a la muralla por el dolor, era un espantoso… y eso que soy tolerante al dolor”, relató.

El dispositivo fue retirado el 24 de noviembre, y días después comenzó su recuperación. Con su regreso al matinal, Iván Torres fue recibido con afecto por Eduardo Fuentes y Simón Oliveros, retomando su labor en las mañanas de TVN tras superar uno de los momentos más difíciles de su vida.