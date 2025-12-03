Por brote de Peste Porcina Africana: SAG suspende importaciones de productos de cerdo desde España

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) anunció la suspensión de la importación de productos cárnicos de cerdo y sus derivados provenientes desde España, tras confirmarse un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en ese país.

Recientemente, el país europeo notificó la detección de dos jabalíes silvestres positivos a PPA en Barcelona. Se trata del primer hallazgo desde 1994, lo que provocó que perdiera su estatus de libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Debido a lo anterior, las autoridades españolas suspendieron de forma inmediata las exportaciones hacia terceros países desde el área implicada.

Refuerzan control en aeropuerto de Santiago

Tras esto, el SAG comunicó en su página web que “un eventual ingreso al país representaría un riesgo grave para la industria porcina nacional, una de las principales exportadoras de carne y derivados a nivel mundial”.