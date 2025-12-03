;

Por brote de Peste Porcina Africana: SAG suspende importaciones de productos de cerdo desde España

En consecuencia, el organismo reforzó controles en el aeropuerto de Santiago, advirtiendo que “un eventual ingreso al país representaría un riesgo grave”.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / Revolu7ion93

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) anunció la suspensión de la importación de productos cárnicos de cerdo y sus derivados provenientes desde España, tras confirmarse un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en ese país.

Recientemente, el país europeo notificó la detección de dos jabalíes silvestres positivos a PPA en Barcelona. Se trata del primer hallazgo desde 1994, lo que provocó que perdiera su estatus de libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Revisa también

ADN

Debido a lo anterior, las autoridades españolas suspendieron de forma inmediata las exportaciones hacia terceros países desde el área implicada.

Refuerzan control en aeropuerto de Santiago

Tras esto, el SAG comunicó en su página web que “un eventual ingreso al país representaría un riesgo grave para la industria porcina nacional, una de las principales exportadoras de carne y derivados a nivel mundial”.

En consecuencia, se reforzó el control de ingreso de todo producto porcino de origen español o sin etiquetado en el aeropuerto de Santiago, junto con revisar el equipaje de pasajeros que lleguen desde Europa o con conexiones en ese continente.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad