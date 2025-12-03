;

Vuelco en muerte de joven de 18 años en Coronel: detienen a amigo por dispararle con escopeta hechiza

El caso que generó conmoción en el Biobío tuvo un abrupto giro en las últimas horas.

Juan Castillo

Nicolás Medina

Detención PDI

Detención PDI / Francisco Castillo

El pasado martes, una terrible noticia conmocionó a Coronel, región del Biobío: un joven de 18 años murió tras manipular una escopeta hechiza.

En primera instancia, se informó gracias a la declaración de un amigo que la víctima se encontraba manipulando la escopeta artesanal al interior de su casa cuando perdió la vida.

Sin embargo, con el paso de las horas, la Brigada de Homicidios de la PDI confirmó la detención de un tercer involucrado como autor material del homicidio del joven.

En ese sentido, desde la policía civil detallaron que a eso de las 16:00 horas, la víctima se encontraba con sus dos amigos, simulando que disparaba y se defendía, ya que tenía problemas con otros sujetos de la población.

Fue en ese contexto en el cual el detenido sorpresivamente tomó el arma y realizó un disparo que impactó en el hemitórax de la víctima, siendo traslado al SAPU Lagunillas, donde finalmente falleció.

La dinámica de lo sucedido quedó al descubierto gracias al trabajo investigativo de la PDI, mientras que el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Coronel.

