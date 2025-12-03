;

Senapred solicitan evacuar varios sectores de Las Cabras por incendio forestal: activan alerta SAE

“RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, señalaron desde el organismo.

Juan Castillo

Durante esta jornada, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar diversos sectores en la comuna de Las Cabras, región de O’Higgins, por incendio forestal.

En detalle, se pidió a las personas abandonar los sectores las Animas y El Manzano debido a la acción de las llamas.

Además, desde Senapred detallaron que para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos, se activó el servicio de mensajería SAE.

“RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, señalaron desde el organismo.

