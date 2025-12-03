;

La grave denuncia por presunta matanza de pumas en el sur de Chile: autoridades investigan el caso

El hallazgo surgió tras una denuncia ciudadana en redes sociales. Autoridades recordaron que la caza y el maltrato de esta especie están prohibidos y podrían constituir delito.

Cristóbal Álvarez

Marcelo Opitz

Durante este miércoles, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región de Los Lagos interpuso una denuncia por la presunta matanza de ejemplares de puma en el sector Segundo Corral de Cochamó, luego de que una publicación en redes sociales alertara sobre el hecho.

El director regional del SAG, Francisco Briones, confirmó que el organismo “activó sus protocolos institucionales, inició la recopilación de antecedentes y coordinó acciones con organismos competentes como Carabineros y el municipio de Cochamó”. Además, reiteró que la caza o eliminación de pumas está prohibida.

“Quiero recordar a la ciudadanía que la caza, captura o eliminación de puma están prohibidas por la Ley 19.473 y su reglamento. El puma es una especie protegida y categorizada como beneficiosa para el ecosistema”, señaló.

Briones añadió que estos hechos podrían constituir delito. “La captura y maltrato son conductas graves y conllevan sanciones administrativas y penales. Llamamos a quienes tengan antecedentes, fotografías o registros audiovisuales a remitirlos al SAG”, sostuvo.

Los detalles

El puma es una especie protegida en Chile y su caza o maltrato no solo es un acto ilegal, sino un delito grave para el cual la Ley de Caza y el Código Penal contemplan sanciones claras. De comprobarse este hecho, como Ministerio de Agricultura lo repudiamos”, afirmó la seremi de Agricultura, Tania Salas.

En paralelo, el Municipio de Cochamó coordinó una reunión de urgencia con Carabineros, el SAG y la Brigada Investigadora de Delitos contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bidema) de la PDI. Tras el encuentro, la administración local emitió un comunicado en el que repudió la situación.

“Solicitamos a la comunidad informar al SAG ante la sospecha de presencia de esta especie, naturalmente depredadora, para prevenir conflictos en áreas habitadas”, indicó. Asimismo, llamó a aportar datos para esclarecer la denuncia.

“Pedimos prudencia y colaboración. Si hay personas o agrupaciones que tengan antecedentes, solicitamos entregarlos a las policías para un trabajo serio y responsable”, dijo el alcalde de Cochamó, Francisco Donoso.

El municipio recordó que el teléfono de la Dirección Regional del SAG, 65-252808, está disponible para canalizar denuncias formales y asegurar una respuesta técnica y oportuna.

