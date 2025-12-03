Pese a su mall fallido en Vitacura: estos son los otros centros comerciales que construirá Cencosud en Chile

Esta semana, se informó que la filial de centros comerciales del grupo Cencosud, Cenco Malls, no continuará con el proyecto de instalar un nuevo centro comercial en la comuna de Vitacura, en Santiago.

Tras casi veinte años de planificación, la empresa decidió no perseverar en la iniciativa de US$125 millones, que habría tomado forma en un terreno aledaño al Colegio Saint George’s.

Todo ocurre luego de otro golpe en la tramitación. La Secretaría Regional Ministerial de Transportes de la Región Metropolitana invalidó la resolución que validaba el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV).

“Este caso refleja un problema profundo en la gestión urbana: la falta de estabilidad en las decisiones. Un proyecto que había cumplido con la normativa vigente, con permisos otorgados y un IMIV aprobado por la autoridad competente, termina invalidado más de un año después. Esto no solo afecta a una empresa, sino que envía una señal negativa a todo el mercado", analiza Sergio Correa, gerente inmobiliario de Colliers.

Los otros proyectos de Cencosud en Chile

Pese a todo, la compañía ligada a la familia Paulmann mantiene un ambicioso plan de expansión en el país. Actualmente, la compañía realiza remodelaciones y ampliaciones en recintos emblemáticos como Costanera Center, Alto Las Condes y Florida Center, mientras analiza terrenos para futuros desarrollos que cubrirán distintas regiones del país.

En Vitacura, la firma retomó la propuesta reformulada para el terreno ubicado en Kennedy Lateral con Padre Hurtado, frente al icónico mall, donde anteriormente buscó instalar el proyecto Alto Las Condes 2. Este nuevo planteamiento refleja la estrategia de consolidación en zonas de alto valor comercial.

En el sur del país, el grupo avanza con un nuevo mall en Villarrica, luego de obtener la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica para adquirir un terreno donde antes operó un Sodimac. Además, Puerto Varas y Concón aparecen como localidades prioritarias por su dinamismo urbano y comercial, aunque aún no hay contratos firmados ni terrenos adquiridos.

Fuentes de la industria destacan que Cencosud lleva meses evaluando ubicaciones estratégicas en la Región Metropolitana, incluyendo reuniones con autoridades municipales en comunas como Las Condes, Huechuraba y Buin. Esto evidencia un interés sostenido por expandir su red en la capital.

Representantes del holding también han explorado oportunidades en Algarrobo y Los Ángeles, aunque los proyectos en estas localidades serían de menor escala.