Cenco Malls cancela millonario proyecto tras invalidación del informe de impacto vial por parte del Seremi de Transportes

Cenco Malls anunció la cancelación definitiva de su proyecto Centro Comercial Cencosud Shopping Vitacura, luego de que la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones (SEREMI) de la Región Metropolitana decidiera invalidar el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV).

La compañía lamentó profundamente la decisión, pero señaló que la invalidación cursada por la autoridad afecta “grave y decisivamente la evaluación ambiental en curso, dejándola sin sustento”, por lo que el proyecto “no puede ejecutarse”.

Las razones de la SEREMI

En respuesta al anuncio de Cenco Malls, la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones Metropolitana emitió una declaración pública, defendiendo la anulación del permiso.

La autoridad indicó que el proyecto incurrió en "falencias procedimentales" y también "técnicas relevantes" que fueron advertidas por la seremi.

La SEREMI subrayó que para ellos es prioritario "tanto una positiva integración con el entorno como la mitigación de los potenciales efectos" que el desarrollo de los proyectos pueda tener, los cuales "no estaban resueltos positivamente" en este caso.

Cenco Malls, por su parte, lamentó que la SEREMI optara por anular el permiso argumentando “errores que, paradójicamente, provienen de su propia conducción del procedimiento”. La compañía enfatizó que cumplió diligentemente con cada solicitud durante los 16 meses que el IMIV había estado previamente aprobado.

Cenco Malls no continuará y el llamado de la SEREMI

Ante el “escenario adverso” y los “esfuerzos realizados durante años”, Cenco Malls se vio obligado a “no continuar con el proyecto”. La compañía ha invitado a la empresa propietaria de los terrenos a dialogar sobre la mejor forma de concluir la tramitación del proyecto y sus permisos.

La SEREMI, sin embargo, recordó que tras la invalidación del IMIV, la empresa “podría haber tomado alguna de las alternativas existentes para continuar con el proyecto”, situación que no se dio por decisión de la propia empresa.