Esta semana se confirmó una noticia que sorprendió a los seguidores de Hay que decirlo: Paulina Nin y Francisco Halzinki, conocido como el “Experto en reality”, dejaron de ser parte del panel del espacio de Canal 13.

La desvinculación se produjo sin despedida en pantalla, lo que generó especulaciones sobre posibles conflictos internos. Incluso en Que te lo digo se llegó a hablar de supuestas diferencias de Paulina Nin con Halzinki y Gissella Gallardo, ante lo que ella decidió entregar su versión a través de un video en Instagram, donde explicó cómo se dio su salida.

“Con respecto a cómo ha ido ocurriendo esto de mi salida del programa, Hay que decirlo. Primero, le mando un tremendo y cariñoso saludo, se lo he hecho a cada uno de los integrantes del panel. Un beso grande a la Pame, que es mi regalona, y al Willy”, comenzó diciendo.

“Mi cariño para la Gissella, para Manuel, para Nacho, para el equipo, para la dirección, la producción, la edición, en fin, para todos los chiquillos de técnica que estaban detrás de cámara, para todos los camarógrafos, para la gente de maquillaje, de peluquería, la gente de vestuario, para mi Muriel, que la amo”, continuó.

Sobre su experiencia en el programa, la animadora recordó: “A todos los quiero muchísimo. Fueron meses, porque yo llegué por ahí por marzo, no, miento, tipo febrero, empecé a ir de invitada y me fui quedando. Lo pasé muy bien, se cumplió un ciclo, así de simple. Sigo en TVN, en El Medio Día con Daniel Fuenzalida, con la Pame Leiva, con la Carla, con John, con el Chico Pérez, y estoy feliz, muy tranquila y estoy muy contenta”.

También descartó rumores de conflictos: “Y de verdad no hay ni una cosa que no sea tal cual se ha dicho, o los que han dicho la verdad, porque los que tratan de ver siempre como el dramatismo en decisiones que uno toma, no existe tal dramatismo. No hay dolor, no hay pena, hay agradecimiento, hay cariño, y mirar para adelante. O sea, termino el 2025 superbién”.

Finalmente, adelantó sus planes: “Sé que empiezo el 2026 también muy bien. Se vienen muchas cosas. Tengo, aparte del proyecto con TVN, tengo otras cosas más, y estoy muy agradecida (...) No ha pasado nada terrible en la vida, porque yo creo que lo terrible para mí, en lo personal, es que yo pierdo a un ser querido, pero lo demás, no, lo demás se lleva y se vive nomás”.

“Pero de verdad, muy agradecida de Hay que decirlo, sigo en contacto con ellos. Sigo haciendo REC, hasta el minuto no tengo ninguna noticia, como por ahí dijeron que yo no seguía en REC, todavía no tengo ninguna noticia que me hayan sacado de REC, así que estoy muy tranquila y muy agradecida, como les digo”, cerró.