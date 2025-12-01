Remezón en “Hay que decirlo”: confirman salida de dos importantes rostros y se vive una nueva reestructuración

El programa de espectáculos Hay que decirlo vivió un cambio significativo al desvincular a dos de sus integrantes más destacados el pasado viernes, según informó la periodista Cecilia Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

Paulina Nin y Francisco Halzinki, conocido en redes como Experto en reality, dejaron de formar parte del espacio de Canal 13, información que además fue confirmada por la propia señal televisiva a La Cuarta.

La salida de Nin resulta bastante especial, ya que no solo tuvo el rol de reemplazo temporal de los conductores hace algunos meses, ya que también colaboraba en El Medio Día de TVN.

En tanto, Halzinki, quien originalmente ingresó para analizar Mundos Opuestos, finalmente logró consolidarse como panelista fijo antes de su desvinculación.

Actualmente, el panel del programa queda conformado por Gissella Gallardo, Willy Sabor, Matías Vega y Manu González, iniciando así la nueva etapa del espacio.

No es la primera vez que Hay que decirlo experimenta modificaciones en su equipo; anteriormente también pasaron por él figuras como Arturo Longton, Valentina Saini, Luis Mateucci y Felipe Vidal, evidenciando una constante renovación en su plantilla.