Afirman que CHV le dará a Kurt Carrera un “sueldazo” por quedarse y adelantan: “Se viene un programa nuevo de humor”

En Hay que decirlo, Willy Sabor sorprendió al revelar información sobre el futuro de los integrantes de Detrás del Muro tras su traspaso a Mega y las condiciones que tendrán quienes se quedaron en CHV. Según relató, todo se confirmó tras una conversación privada con Kike Morandé en la Teletón 2025.

“Entonces, estaba el Kike molesto. No estaba muy contento el Kike (...) Decía, ‘¿qué van a ser ahí en Chilevisión, hueón?’ (...) La María José Quiroz, Christian Henríquez y el Kurt se quedan en Chilevision, por así un billete, les pagan como 4 veces más, más o menos (...) Pero yo le entiendo al Kurt, que dice ‘yo no quiero seguir haciendo lo mismo, quiero hacer otra cosa’, y está bien", relató.

Willy explicó que el animador de Detrás del Muro intentó revertir la situación: “No estaba muy contento, además que él hizo toda la gestión para que El Muro volviera a Mega. Él hizo toda la negociación y todo, y estos aprovechan de conversar con Julio César y les ofrecen más billete, y por plata se quedaron en Chilevisión. Y harta plata, es mucha plata”.

El panel quedó impactado cuando agregó: “Yo sé que Kurt Carrera va a ganar alrededor de 10 millones de pesos mensuales”.

También adelantó fechas claves: “Les quiero contar que, El Muro, el último capítulo es el 18 de diciembre (...) A mí me invitaron para el día 11. Me han invitado toda la semana, pero yo soy amigo de todos”.

Para cerrar, recordó episodios similares: “Kike no está contento, porque no es primera vez que le pasa, se la hice yo, se la hizo la Marlen (Olivari). Yo me fui por plata también, en esa época…”.

“Está todo zanjado nomás, ya se tomó la decisión y se viene un programa nuevo programa de humor en Chilevisión”, concluyó, confirmando así la información que está rondando, acerca de que Kurt Carrera, María José Quiroz, Christian Henríquez y, posiblemente, Pablo Zamora, liderarían un nuevo proyecto humorístico en el canal de Paramount.