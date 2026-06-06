Tras intenso operativo: capturan a prófugo acusado de asesinar a un estudiante de 19 años en Puente Alto

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI concretaron la detención de un sujeto de 36 años, de nacionalidad chilena, sindicado como el presunto responsable del brutal robo con homicidio y porte ilegal de armas que cobró la vida de un estudiante universitario de 19 años.

El trágico suceso que originó la indagatoria penal se registró el pasado 27 de marzo de 2026 en la intersección de la calle Canela con el Pasaje Azul, emplazado en un sector residencial de la comuna de Puente Alto, en la zona sur de la capital.

La reconstrucción del asalto en calle Canela

De acuerdo con el avance del proceso investigativo liderado por la policía civil, se logró establecer de forma científica la dinámica de los hechos ocurridos la noche del crimen. El jefe técnico de las diligencias, el comisario Cristopher Hidalgo de la BH Sur, detalló que la víctima fatal se encontraba transitando de manera habitual en compañía de un amigo de confianza.

“Se estableció que la víctima se encontraba en compañía de un amigo, con quien se desplazó en motocicleta hasta la mencionada intersección en la comuna de Puente Alto, donde fue lesionada por el imputado tras intentar robarle una especie que portaba”, precisó el comisario Hidalgo respecto al móvil del ataque.

Ambos jóvenes detuvieron la marcha de la motocicleta en la esquina señalada, instante en que fueron abordados sorpresivamente por el delincuente armado. Tras una aparente resistencia al robo de sus pertenencias personales, el agresor percutó los disparos que hirieron de muerte al estudiante universitario.

El operativo de captura en Melipilla

El reporte entregado por la PDI devela que, inmediatamente después de perpetrar el ataque y dar muerte al estudiante en Puente Alto, el asaltante de 36 años inició una bitácora de fuga para evadir los controles policiales. El rastreo de antenas y empadronamiento de testigos determinó que el sospechoso huyó de la zona urbana sur para refugiarse en la comuna de Melipilla, en el sector poniente de la Región Metropolitana.

Hasta esa localidad se trasladaron las brigadas especializadas de la policía civil, quienes mediante un operativo sorpresa lograron cercar y detener formalmente al imputado. El sujeto fue puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público para enfrentar su respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos en los tribunales de justicia, donde la fiscalía solicitará las medidas cautelares más gravosas debido a la alta penalidad que asigna la legislación chilena al delito de robo con homicidio.