Tenía 4 detenciones previas y estaba ebrio: capturan a sujeto que provocó choque múltiple y escapó sin prestar ayuda

Un irresponsable episodio vial terminó con un masivo operativo policial y la captura de un reincidente. Personal de Carabineros detuvo durante la mañana de este sábado a un conductor de 44 años en estado de ebriedad, acusado de provocar una violenta colisión múltiple en la comuna de San Joaquín y huir posteriormente del lugar sin prestar ningún tipo de auxilio a las víctimas.

El siniestro se registró pasadas las 7:30 horas en la avenida Vicuña Mackenna, en dirección al sur, a la altura de la calle Capitán Prat. De acuerdo con los datos entregados por la policía uniformada, los hechos se originaron cuando el conductor de una camioneta impactó a alta velocidad a tres automóviles particulares que se encontraban completamente detenidos, esperando de forma reglamentaria el cambio de luz de un semáforo. Inmediatamente después de causar el choque en cadena, el responsable escapó de la escena.

Rastreo por San Joaquín y captura en La Florida

Ante la emergencia, efectivos de la 50ª Comisaría de San Joaquín se desplazaron al sector, activando de inmediato las diligencias de la Sección de Investigación Policial (SIP) para dar con el paradero del sospechoso. Tras un patrullaje por los barrios cercanos, los funcionarios policiales encontraron la camioneta del agresor completamente abandonada en la calle Maihue, a solo unas cuadras de la intersección del accidente.

La recopilación de información y el seguimiento de la ruta de escape permitieron que Carabineros lograra interceptar y detener formalmente al conductor en la comuna de La Florida. Al momento de su captura, el hombre presentaba hálito alcohólico y signos evidentes de intemperancia, lo que fue constatado científicamente en el terreno mediante la prueba respiratoria correspondiente.

“Carabineros de la 50ª Comisaría San Joaquín detuvo en horas de esta mañana al sujeto que generó un accidente de tránsito, una colisión múltiple en Vicuña Mackenna con calle Capitán Prat (...) luego de huir del sitio del suceso”, confirmó de forma oficial el mayor Óscar Llantén respecto al éxito del despliegue policial.

Un nutrido historial delictual previo

Las revisiones de los sistemas institucionales arrojaron que el detenido de 44 años está lejos de ser un conductor primerizo en infracciones legales. Según los antecedentes de Carabineros, el sujeto registra un prontuario de cuatro detenciones anteriores por los delitos de lesiones leves, maltrato y conducción en estado de ebriedad, demostrando una conducta reiterativa en las calles.

Las personas afectadas en la colisión múltiple recibieron asistencia médica tras el impacto en la transitada avenida metropolitana. Por orden de la fiscalía de turno, todos los informes del procedimiento, el test de alcoholemia y los daños materiales fueron puestos de manera inmediata a disposición del Ministerio Público, estamento que liderará la audiencia de control de detención y posterior formalización del imputado bajo los cargos de la Ley Emilia y conducción bajo los efectos del alcohol.