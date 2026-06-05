Universidad Católica golea a Cobresal, pero aún así está quedando eliminada de la Copa de la Liga / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad Católica se juega su última opción de avanzar a las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Este sábado, el equipo de Daniel Garnero recibe a Cobresal en el Claro Arena por la última fecha del Grupo B, aunque no depende de sí mismo para obtener la clasificación.

El líder de la zona es Ñublense con 11 puntos (+5) y tiene la primera opción de instalarse en la siguiente fase, mientras que la UC se ubica en la segunda posición con 8 unidades (+2).

Con este panorama, los “Cruzados” deben ganar para igualar en puntaje a los “Diablos Rojos” y para superarlos, necesitan golear a los “Mineros” por al menos cuatro goles de diferencia, siempre y cuando el elenco de Chillán no consiga un triunfo ante Universidad de Concepción.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad Católica vs. Cobresal por la Copa de la Liga?

El partido entre Universidad Católica y Cobresal, válido por la última fecha del Grupo B de la Copa de la Liga 2026, se juega este sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Claro Arena.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Universidad Católica y Cobresal?

El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

La gran particularidad que tendrá este encuentro es que no será transmitido por TNT Sports y solo podrá verse vía streaming a través de HBO Max. Para poder seguirlo, los hinchas tendrán dos alternativas:

Acceder a HBO Max con TNT Sports Premium (sin costo adicional): Quienes ya tengan contratado TNT Sports Premium a través de un operador de TV podrán ver el partido sin costo adicional en HBO Max. Para hacerlo, solo deben iniciar sesión en la aplicación o en el sitio web con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

Quienes ya tengan contratado TNT Sports Premium a través de un operador de TV podrán ver el partido sin costo adicional en HBO Max. Para hacerlo, solo deben iniciar sesión en la aplicación o en el sitio web con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”. Suscribirse directamente a TNT Sports en HBO Max: Los hinchas podrán suscribirse directamente a TNT Sports dentro de HBO Max (www.hbomax.com) y acceder a los partidos del fútbol chileno en vivo desde la plataforma.

Sábado 6 de junio

EN VIVO | Universidad Católica 5-1 Cobresal | Claro Arena

Goles: 0-1; 21′ Steffan Pino (CSAL) | 1-1; 44′ Alfred Canales (UC) | 2-1; 53′ Diego Corral (UC) | 3-1; 58′ Justo Giani (UC) | 4-1; 63′ Jimmy Martínez (UC) | 5-1; 89′ Juan Francisco Rossel (UC)