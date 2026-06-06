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FOTOS. Denise Rosenthal sorprende a sus fanáticos con serie de fotografías en el gimnasio

La cantante utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su rutina de ejercicios y reflexionó sobre su presente.

Nicolás Lara Córdova

Denise Rosenthal sorprende a sus fanáticos con serie de fotografías en el gimnasio

Este fin de semana, Denise Rosenthal sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una serie de fotografías desde el gimnasio.

Las imágenes muestran a la cantante realizando un intenso entrenamiento físico, instancia en la que además compartió una potente reflexión con sus fanáticos.

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“Siempre más fuerte, aprendiendo de todo, creciendo y reconstruyendo los cimientos, aunque estén rotos, aunque no se sepa por dónde partir o por dónde seguir”, escribió de entrada.

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“Tú también puedes, momi, y si hoy no puedes, está bien. Mañana o pasado podrás. Pon el foco donde lo merece”, agregó.

Cabe recordar que hace algunos días la artista ya había llamado la atención de sus seguidores al compartir una fotografía en la que mostró los resultados de su entrenamiento físico, generando una ola de reacciones entre sus fanáticos.

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