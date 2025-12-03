;

VIDEOS. Gran noticia para Manuel Pellegrini: fichaje estrella del Real Betis tuvo su renacer en Copa del Rey

Rodrigo Riquelme, quien llegó por un elevado precio desde el Atlético de Madrid en el mercado de fichajes, al fin respondió a las expectativas que tenía el “Ingeniero” sobre él.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Europa Press Sports

Este miércoles, el Real Betis de Manuel Pellegrini tuvo una siempre complicada jornada de Copa del Rey, pero la resolvió con facilidad gracias a uno de sus fichajes más caros de enero, quien por fin pudo retomar su nivel.

El equipo del “Ingeniero” goleó por 4-1 al Torrent CF, club perteneciente a la ciudad de Valencia que milita en la Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español.

La actuación de la noche fue la de Rodrigo Riquelme, jugador que llegó al club sevillano en el mercado de fichajes del invierno europeo por un precio de 8 millones de euros por el 50% de su pase desde el Atlético de Madrid y que, hasta ahora, no había respondido como se esperaba.

Finalmente, en esta noche de Copa del Rey, “Roro” despertó y, respondiendo a la confianza de Pellegrini al alinearlo como titular, terminó marcando un hat-trick. El cuarto de los verdiblancos fue obra de Ángel Ortiz.

Antes de esta jornada, en un total de 16 partidos, el extremo izquierdo solo había marcado dos goles, también en la competición copera, hace poco más de un mes.

El hat-trick de Rodrigo Riquelme para el Betis

