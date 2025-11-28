El matinal Buenos Días a Todos sorprendió a sus televidentes con un momento cargado de emoción. Sin previo aviso, el periodista Leo Castillo interrumpió un despacho para dedicar unas palabras a un histórico miembro del equipo.

“Me voy a salir totalmente del libreto (…) Me voy a tomar un tiempo para hablar de una persona que es un gran hombre, que es amante de la bicicleta, amante de la Universidad de Chile, amante de su familia, del buen vino y que hoy día nos deja”, comenzó diciendo el reportero en vivo.

Luego agregó: “Es un tremendo integrante del Buenos Días a Todos que va a caminar por otros rumbos, y se los quiero presentar”. En ese instante apareció José Miguel Hidalgo, conocido como “Cheli”, quien se desempeñó como chofer del programa durante más de tres décadas.

El periodista de TVN destacó la trayectoria del trabajador. “Yo no sé si son 30 o 35 años en el volante del Buenos Días a Todos, ha trabajado con todos los periodistas como Germán Valenzuela, Pablo Millas, Maca Saavedra, Christian Herren, quien le habla, Gonzalo Ramírez”, relató.

“El responsable de tantos años de llegar a la noticia, y es un trabajo superimportante (…) Hoy día nos deja y tenemos que tener este espacio para decirte que, todo el éxito del mundo, José Miguel, la pega es la pega y hay que tomar diferentes rumbos, y hoy día te toca a ti dejarnos, yo lo digo con el corazón bien apretado, nos conocemos muchos años, así que te deseamos lo mejor del mundo”, añadió.

El animador Eduardo Fuentes también se sumó al homenaje: “Solamente, desearte lo mejor en esto que empiezas ahora, quiero, a nombre de todos los que han pasado por el programa y que han sido transportados por ti en algún momento, escuchados por ti, acompañados por ti, darte las gracias”.

Por su parte, Simón Oliveros destacó su rol clave: “Me tocó conocerte acá y tremendo profesional, te vamos a extrañar mucho. Los equipos en terreno se componen de cuatro elementos fundamentales: el que sale en la cámara, el que graba, el que produce y el que maneja, porque sin usted no llegamos a la noticia”.

Finalmente, “Cheli” se despidió con humildad: “Las cosas se dieron así, y hay que seguir po, la vida continúa, hay que seguir trabajando”.