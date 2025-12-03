;

“Había antecedentes desde hace un par de años”: los detalles del operativo que desbarató una mafia china en el Barrio Meiggs

Además, representantes del gremio acusan “vínculos con grupos delictuales de otras nacionalidades”.

José Campillay

Barrio Meiggs

Barrio Meiggs

Respecto al intenso operativo que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) en Barrio Meiggs, y conforme a información exclusiva a la que pudo acceder ADN, se sabe que los efectivos contaban con 50 órdenes de allanamiento, frente a los 10 domicilios inicialmente reportados, con el objetivo de desarticular una mafia china que opera en la zona desde al menos 2023.

Solo en estas intervenciones se recuperaron 500 millones de pesos en efectivo y otros bienes de alto valor. Además, la causa incluye delitos graves como sicariato, contrabando de drogas y armas, extorsión y asociación ilícita.​

Entre los detenidos destaca un carabinero activo de la Escuela de Suboficiales que actuaba como guardia de la mafia y avisaba anticipadamente sobre los procedimientos policiales en Meiggs, revelando la profundidad del entramado criminal infiltrado en instituciones del orden público.

Además, al menos 16 ciudadanos chinos, junto a varios chilenos y de otras nacionalidades, fueron arrestados en distintos allanamientos realizados en calles como Gorbea, Conferencia y Toesca.​

Revisa también:

ADN

Adolfo Numi, presidente de la Asociación Gremial para el Desarrollo del Barrio Meiggs, reconoce que ya había “antecedentes desde hace un par de años que se estaba produciendo un fenómeno particular en relación con mafias chinas que se estaban instalando en el barrio y realizando operaciones ahí”.

“Principalmente en contra de los mismos comerciantes chinos en un inicio y que habían generado lazos o vínculos con grupos delictuales de otras nacionalidades, colombiano y venezolano", agregó.

“Ahora, la presencia de ciudadanos chinos en el barrio es notoria porque ahí el 60% de la actividad comercial la monopolizan ellos (...) y es, por tanto, un lugar propicio para que estos grupos criminales se instalen ahí y su presencia pase inadvertida”, complementó.

Y si bien durante un tiempo no se ha enfrentado ni denunciado de manera contundente el actuar de las mafias, el operativo que actualmente se encuentra en desarrollo marca un hito en el trabajo mancomunado de las autoridades y las policías.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad