“Me mordió el cuello”: ex funcionaria de la Armada denuncia acoso y asegura que su despido fue “por represalia”

Una grave acusación sacude a la Armada luego de que Sara Narváez, exsargento primero de sanidad naval, denunciara acoso sexual por parte de un capellán evangélico.

En la denuncia, la exfuncionaria aseguró que su desvinculación este año habría sido una represalia por atreverse a hablar y realizar actividades religiosas dentro de la institución.

Narváez expuso su caso en un video donde aparece con su uniforme y una bandera chilena de fondo. Allí relató que los hechos ocurrieron en 2022, en Viña del Mar, mientras trabajaba en la capilla naval evangélica.

En conversación con el matinal Contigo en La Mañana de Chilevisión, la denunciante reveló que el capellán la tomó por la cintura mientras ella lavaba utensilios y, en otro episodio, incluso le mordió en el cuello.

“Fui víctima de acoso sexual en horario de trabajo por el capellán evangélico de la Armada”, dijo, asegurando que él intentó minimizar los hechos y luego la amenazó: “El hilo siempre se corta por lo más débil”.

Denuncia sin investigación formal

La exfuncionaria afirmó que presentó una denuncia, pero que no se habría realizado la investigación correspondiente en la fiscalía naval competente, lo que —según ella— impidió un debido proceso.

También declaró que el capellán le habría dicho que estaba “enamorado” y que quería casarse con ella.

Además, Narváez presentó una querella contra el religioso y contra otros nueve funcionarios, a quienes acusa de encubrimiento. “Me quedé callada por miedo”, afirmó.