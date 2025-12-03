;

Buscan desbaratar mafia: PDI realiza operativo en barrio Meiggs y allana 10 casas

De momento, se reporta que se habrían detenido al menos 2 personas, número que podría ir al alza.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Desde horas de la madrugada, la Policía de Investigaciones (PDI) realiza un operativo en el barrio Meiggs que busca desarticular una mafia que operaría desde dicho lugar de la capital.

Según información preliminar, la acción policial no solo se remitiría a esta zona, puesto que ya se habrían allanado 10 domicilios en distintas comunas de la región Metropolitana.

Se reportan al menos dos personas detenidas, sin embargo, se espera que el número ascienda una vez la policía civil entregue más detalles de este operativo.

Este operativo en el centro de Santiago buscaría a líderes de una mafia china que funcionaría desde el barrio Meiggs, y donde en el último tiempo se han concentrado varios hechos delictuales de gran impacto.

Sin ir más lejos, durante la tarde del lunes dos hombres fueron asesinados en una presunta adquisición de droga, aunque estos crímenes no estarían vinculados al operativo de la PDI.

