Carabineros da de baja a funcionario involucrado en delitos en pleno operativo contra mafia china en Meiggs

Carabineros informó este miércoles la desvinculación inmediata de un funcionario activo que, según la investigación del Ministerio Público y la PDI, habría colaborado con una presunta mafia china que opera en el Barrio Meiggs, en Santiago.

De acuerdo con fuentes del caso, el carabinero —perteneciente a la Escuela de Suboficiales— trabajaba de manera particular como guardia de la organización y habría alertado a sus integrantes sobre próximos procedimientos policiales en el sector.

La indagatoria se arrastra al menos desde 2023, según fuentes de ADN Radio.

La institución detalló, mediante un comunicado, que la baja del funcionario se adoptó “en estricto apego a los principios y valores de Carabineros”, y que ya se abrió un sumario administrativo paralelo a la investigación penal: “No aceptaremos conductas que comprometan la ética y la seguridad de nuestro entorno laboral”, señalaron.

La decisión se conoció en medio del masivo operativo desplegado por la PDI durante la madrugada para desarticular la banda. Solo hoy se ejecutaron 50 órdenes de allanamiento, se allanaron domicilios en distintas comunas y se recuperaron cerca de $500 millones.

Hasta ahora hay al menos dos detenidos, cifra que podría aumentar durante la jornada.