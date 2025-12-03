DT de Sevilla dispara contra el Betis de Pellegrini tras perder el derbi y lanza polémica frase: “Si van a Sudamérica...”

Matías Almeyda, técnico del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, repasó la dolorosa derrota que sufrió en el derbi frente al Real Betis de Manuel Pellegrini, partido que se vio marcado por serios incidentes del público local, que arrojó diversos proyectiles al campo del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

En la antesala del duelo de Copa del Rey ante Extremadura, el entrenador argentino arremetió contra los dirigidos por el ‘Ingeniero’ y señaló: “Cuando pasan actos incorrectos, a nadie le gusta. Ahora, hay que ver por qué fueron”.

“A la gente se la respeta. Si ganas, tienes que ser humilde e irte. No provoquen. No se provoca. Nada está bien. Nada está bien”, apuntó el DT.

En esa línea, Almeyda justificó los incidentes de sus hinchas y lanzó una polémica frase: “La botella era de plástico. La retiraron. ¿Cuántas cayeron? ¿Una? Si van a Sudamérica, entonces no pueden jugar un partido”.

“Estamos jugando al fútbol. Se está jugando un derbi. Hay una provocación. Y bueno, la gente se manifestó así. No estoy de acuerdo en nada. Ni en la provocación, ni en la reacción, pero es fútbol, y no le ha pegado a nadie tampoco", añadió.

Finalmente, el técnico del Sevilla cuestionó la suspensión temporal que tuvo el partido. “Son medidas que se toman y uno está acostumbrado a otra cosa por ahí. Que te tiren una piedra, no sé. Una botellita de plástico, no pasa nada. Pero está mal igual", sentenció.