VIDEOS. Arsenal doblega a Brentford y sigue firme como líder de la Premier League

El equipo de Mikel Arteta festejó como local para mantener su diferencia en la cima del torneo inglés.

Bastián Lizama

Arsenal sigue firme en la cima de la Premier League. Este miércoles, el equipo de Mikel Arteta venció 2-0 a Brentford por la fecha 14 y mantuvo su diferencia como líder de la máxima categoría de Inglaterra.

Los goles de los “Gunners” fueron obra de Mikel Merino (11′) y Bukayo Saka (90+1′). El volante español abrió el marcador con un certero cabezazo, mientras que el extremo inglés se lucó con una gran jugada individual para destajar los festejos en el Emirates Stadium.

Con este resultado, el cuadro de Londres se ubicó en el primer lugar de la tabla con 33 puntos, sacándole cinco unidades de diferencia a su más cercano perseguidor, Manchester City (28).

Por su parte, Brentford se ubicó en la decimotercera posición de la Premier League con 19 puntos, lejos del líder y a ocho unidades de los puestos de descenso a la Championship.

El próximo desafío de Arsenal será como visitante contra Aston Villa, mientras que las “Abejas” harán lo propio frente a Tottenham. Ambos partidos se disputarán este sábado 6 de diciembre a las 9:30 y 12:00 horas de Chile, respectivamente.

