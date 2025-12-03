“Euphoria” confirma fecha de estreno para su temporada 3 y sorprende la primera imagen promocional marcada por el regreso de Zendaya

Euphoria, una de las series más populares de los últimos años, está cada vez más cerca de volver con su tercera temporada, siendo uno de los eventos principales de HBO Max para los próximos meses.

Desde su estreno en 2019, un especial en 2021 y la segunda entrega en 2021, los fanáticos llevan varios años expectantes por ver cómo continúa la historia de sus personajes favoritos en este drama adolescente.

Luego de una larga espera cargada de rumores y especulaciones, en la que cada actualización era ampliamente celebrada, durante las últimas horas salieron a la luz nuevas actualizaciones acompañadas con las primeras imágenes oficiales de promoción.

Desde la compañía confirmaron que la nueva tanda de episodios llegará en abril de 2026. La noticia fue confirmada por Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y responsable de contenido de HBO Max, durante un showcase celebrado hoy en Londres.

Esta tercera temporada volverá a destacar por su reparto de primer nivel, en el que sus estrellas gozan de aún más trayectoria debido al paso de los años. Esto, además de nuevas incorporaciones que le suman mayor fuerza.

Zendaya retomará su papel protagónico junto a Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly y Chloe Cherry.

Entre las novedades resaltan nombres como Rosalía, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson y Kadeem Hardison, entre varios otros.

Producida en asociación con A24, la temporada 3 Euphoria mantiene a Sam Levinson como creador, guionista y director, además de productor ejecutivo junto a Zendaya. La música estará a cargo de dos pesos pesados: Hans Zimmer y Labrinth, quienes firmarán la banda sonora original de la próxima entrega.