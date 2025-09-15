;

La tercera temporada de “Euphoria” sigue en producción y desde HBO hablaron sobre la fecha de estreno

El elenco tendrá el regreso de los personajes ya conocidos y la incorporación de nuevos rostros.

José Campillay

No hay dudas de que Euphoria se ha convertido en una de las series más populares de los últimos años, con millones de fanáticos en todo el mundo que se mantienen expectantes a su historia.

Tras una larga espera de más de tres años, cargados de rumores y especulaciones incluso donde se hablaba de la cancelación, a comienzos de este año se confirmó que todo sigue en pie para la tercera temporada.

Así, con el pasar de los meses han salido a la luz diversas actualizaciones, demostrando que las cosas avanzan lentas pero a paso firme.

Bajo este escenario, el CEO de HBO y HBO Max, Casey Bloys, habló sobre la fecha de estreno planificada para la temporada 3.

Y si bien no hay un día exacto en carpeta, de adelantó que la ventana pensada es en primavera de 2026 (del hemisferio norte, entre marzo y junio).

A pesar de que se mantiene un nivel de intriga, ya se puso un plazo estimado, por lo que seguramente muy pronto llegarán novedades interesantes, incluyendo primeros avances.

“Será en primavera, pero todavía no tenemos una fecha confirmada”, declaró Bloys, quien además asegura que viene cargada de emociones.

Los retrasos en la filmación y la intensa agenda de su reparto han retrasado las cosas, pero lo cierto es que la historia de Rue, Cassie, Jules y compañía volverán el próximo año con el regreso de sus rostros principales y la incorporación de nuevos actores.

