Quentin Tarantino compartió su Top 10 de las mejores películas del siglo XXI: el ranking es bastante variado e incluye un título animado

Quentin Tarantino, uno de los directores más populares en la historia del cine, que ha sabido construir una carrera destacada en base a sólidos y exitosos proyectos, elaboró una lista de las que considera las mejores películas del siglo XXI.

Ganador de dos premios Óscar por los guiones de Pulp Fiction (1994) y Django Unchained (2012), cuatro Globos de Oro y varios reconocimientos más, hoy es una voz más que autorizada al momento de realizar críticas y análisis.

Durante una reciente aparición en el podcast de Bret Easton Ellis, el cineasta de 62 años elaboró un Top 20 bajo sus criterios, pero siguiendo una regla crucial: solo podía elegir un título por director.

Tarantino, conocido por su enciclopédico conocimiento del séptimo arte y su pasión por todos los géneros, tiene un sello inconfundible en cada uno de sus trabajaos: diálogos ingeniosos, violencia estilizada y referencias constantes a la cultura pop, elementos que han dejado una huella imborrable en el cine contemporáneo.​

Bajo este contexto, sus elecciones no dejaron indiferentes a nadie, con algunos filmes infaltables y una que otra sorpresa. A pesar de que algunos puedan discrepar respecto de su orden, ha sido una propuesta muy interesante.

Además, su ranking llega en un escenario donde la industria ha sido ampliamente dominada por el auge de los efectos visuales digitales, la era dorada de los superhéroes y la irrupción de las plataformas de streaming.

Esto, sumado a que muchas productoras y firmas importantes de Hollywood han optado por trabajar en series y producciones pensadas para los nuevos formatos antes que apostar por la gran pantalla.

De todas formas, el cineasta estableció su favoritismo claro y conciso, plasmando su gusto variado en base a la regla de una cinta por director.

El Top 10 de Quentin Tarantino

Black Hawk Down (2001) - Ridley Scott Toy Story 3 (2010) - Lee Unkrich Lost in Translation (2003) - Sofia Coppola Dunkirk (2017) - Christopher Nolan There Will Be Blood (2007) - Paul Thomas Anderson Zodiac (2007) - David Fincher Unstoppable (2010) - Tony Scott Mad Max: Fury Road (2015) - George Miller Shaun of the Dead (2004) - Edgar Wright Midnight in Paris (2011) - Woody Allen​

La elección de Black Hawk Down como la mejor película del siglo XXI sorprendió a muchos críticos y fanáticos, destacando el aprecio de Tarantino por el cine bélico de Ridley Scott.

Respecto a la inclusión de Toy Story 3, hay que tener en cuenta que Lee Unkrich ha trabajado únicamente en películas animadas. Otra cinta que pudo haber elegido era Coco, aunque en ese proyecto fue co-director junto a Adrián Molina.

Otras joyas del ranking completo

El listado completo de Tarantino se extiende hasta 20 películas, donde también destacan títulos como Battle Royale (2000) de Kinji Fukasaku en el puesto 11, la controvertida La pasión de Cristo (2004) de Mel Gibson en la posición 15, School of Rock (2003) de Richard Linklater en el 14, Moneyball (2011) de Bennett Miller en el 18, y cerrando la lista, West Side Story (2021) de Steven Spielberg en el lugar 20.