;

“¡Estoy hablando yo, concejala!“: El tenso cruce entre Sebastián Sichel y Alejandra Valle por discusión de un homenaje a Héctor Noguera en Ñuñoa

Las autoridades comunales se enfrentaron por el nombramiento de una calle en honor al querido actor fallecido este año.

José Campillay

“¡Estoy hablando yo, concejala!“: El tenso cruce entre Sebastián Sichel y Alejandra Valle por discusión de un homenaje a Héctor Noguera en Ñuñoa

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, enfrentó un áspero debate con la concejala Alejandra Valle tras el rechazo de un proyecto para renombrar la calle Jorge Washington en honor al actor fallecido Héctor Noguera.

El edil había impulsado la iniciativa con el objetivo de reconocer la trayectoria del destacado artista y su vínculo con el Teatro UC, ubicado en Plaza Ñuñoa, donde ejerció como director.

La propuesta, que contó con el respaldo de la familia del intérprete, la universidad y el Consejo de la Sociedad Civil, buscaba reemplazar un nombre militar por uno artístico, resaltando que “nos sobran los nombres de calles de militares y nos faltan de artistas”.

En esta línea, se apuntaba que este cambio sería “el mayor reconocimiento que podemos entregar a alguien que aportó de la forma en que lo hizo Héctor Noguera”.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, el concejo municipal decidió rechazar la iniciativa, generando la molestia del alcalde, quien lamentó que los concejales hayan optado por votar en contra a pesar del alto apoyo social, “más de un 90%” según dijo.

En la sesión del concejo, Valle expuso sus razones para oponerse, citando al propio Sichel: “Yo voy a usar argumentos que no son míos: ‘Esto se hizo sin consultar a vecinos de esta calle, no evalúan costos; la democracia es fondo y forma’”.

“‘No podemos tomar decisiones, sino por el bienestar de los vecinos de Ñuñoa y lo que les pase a quienes viven en la calle. Como alcalde, voy a respetar eso siempre’. Son sus propias palabras y las voy a respetar”, sentenció.

Con evidente irritación ante la respuesta, el jefe comunal respondió: “Sí se hizo la consulta...”, cuando fue interrumpido por la también periodista, pero se impuso con dureza: “¡Estoy hablando yo, concejala!"

Yo la escuché con todo respeto. La verdad es que se hizo consulta, lo hizo la Dideco, el administrador habló particularmente con el edificio”, recalcó el edil.

El rechazo de este cambio generó un debate sobre la valoración del legado cultural frente a las decisiones políticas y sociales en Ñuñoa, reflejando una fuerte división.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad