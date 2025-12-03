“¡Estoy hablando yo, concejala!“: El tenso cruce entre Sebastián Sichel y Alejandra Valle por discusión de un homenaje a Héctor Noguera en Ñuñoa

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, enfrentó un áspero debate con la concejala Alejandra Valle tras el rechazo de un proyecto para renombrar la calle Jorge Washington en honor al actor fallecido Héctor Noguera.

El edil había impulsado la iniciativa con el objetivo de reconocer la trayectoria del destacado artista y su vínculo con el Teatro UC, ubicado en Plaza Ñuñoa, donde ejerció como director.

La propuesta, que contó con el respaldo de la familia del intérprete, la universidad y el Consejo de la Sociedad Civil, buscaba reemplazar un nombre militar por uno artístico, resaltando que “nos sobran los nombres de calles de militares y nos faltan de artistas”.

En esta línea, se apuntaba que este cambio sería “el mayor reconocimiento que podemos entregar a alguien que aportó de la forma en que lo hizo Héctor Noguera”.

Sin embargo, el concejo municipal decidió rechazar la iniciativa, generando la molestia del alcalde, quien lamentó que los concejales hayan optado por votar en contra a pesar del alto apoyo social, “más de un 90%” según dijo.

En la sesión del concejo, Valle expuso sus razones para oponerse, citando al propio Sichel: “Yo voy a usar argumentos que no son míos: ‘Esto se hizo sin consultar a vecinos de esta calle, no evalúan costos; la democracia es fondo y forma’”.

“‘No podemos tomar decisiones, sino por el bienestar de los vecinos de Ñuñoa y lo que les pase a quienes viven en la calle. Como alcalde, voy a respetar eso siempre’. Son sus propias palabras y las voy a respetar”, sentenció.

Con evidente irritación ante la respuesta, el jefe comunal respondió: “Sí se hizo la consulta...”, cuando fue interrumpido por la también periodista, pero se impuso con dureza: “¡Estoy hablando yo, concejala!"

Yo la escuché con todo respeto. La verdad es que se hizo consulta, lo hizo la Dideco, el administrador habló particularmente con el edificio”, recalcó el edil.

El rechazo de este cambio generó un debate sobre la valoración del legado cultural frente a las decisiones políticas y sociales en Ñuñoa, reflejando una fuerte división.