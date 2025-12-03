Municipalidad de Ñuñoa rechaza renombrar calle Jorge Washington en homenaje a Héctor Noguera: esto dijo el alcalde Sichel

El Concejo Municipal de Ñuñoa desechó este miércoles la iniciativa que buscaba reemplazar el nombre de la calle Jorge Washington por el de Héctor Noguera, reconocido actor y figura clave en el desarrollo cultural del sector.

La votación terminó con tres apoyos, cinco rechazos y dos abstenciones, decisión que dejó sin efecto el homenaje propuesto por el alcalde Sebastián Sichel.

Durante la sesión, el jefe comunal argumentó que el nombre actual de la calle carece de un sentido histórico relevante para la comuna. “El origen del nombre Jorge Washington no tiene ningún vínculo significativo con Ñuñoa”, sostuvo, agregando que la idea de cambiarlo “fue conversada con la universidad, con la familia y buscaba reconocer el aporte cultural de Noguera en la Plaza Ñuñoa y en el teatro de la PUC”.

Sin embargo, varios concejales mencionaron que las cartas y comentarios de residentes del tramo afectado fueron determinantes para desestimar la propuesta. El concejal Andrés Argandoña (FA) enfatizó que “no tiene sentido mantener el nombre de Jorge Washington, pero existe una carta de los vecinos del edificio frente al tramo y están 100% en contra. Esa opinión no puede pasarse por alto”.

Una postura similar expresó la concejala Alejandra Valle (PC), quien recordó que el actor ya recibirá un reconocimiento en Peñalolén, donde tenía su propio teatro. “Héctor Noguera fue ampliamente premiado en vida. El problema aquí es que no se consideró la opinión de quienes viven en ese sector”, afirmó.

Incluso concejales del mismo sector político del alcalde manifestaron reparos. Guido Benavides (RN) indicó que “no está en discusión la trayectoria del actor, pero lo que dice la comunidad organizada es fundamental”.

Tras la votación, Sichel lamentó el resultado y pidió disculpas a la familia del fallecido intérprete. “Yo propuse este homenaje y fueron los concejales, mayoritariamente de oposición, quienes lo rechazaron, a pesar del amplio respaldo de la ciudadanía".

"Este era un gesto sentido, conversado con la familia y con la universidad, y contaba con la aprobación de la gran mayoría de vecinos que participaron en los mecanismos formales de participación”, sumó.

Finalmente, el alcalde Sichel señala: “Buscaremos otro lugar en Ñuñoa para reconocer a Héctor Noguera como corresponde. Su aporte al arte y a la cultura merece un espacio destacado en nuestra comuna”.