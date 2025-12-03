“Quisiera compartir algo...”: Embajador de Estados Unidos en Chile se reune con Jeannette Jara, esto fue lo que dijo / Mario Andrés Vergara Escobar

El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sostuvo una reunión con la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, destacando el valor de la conversación y el compromiso de Washington con todas las fuerzas democráticas del país.

Tras el encuentro, el embajador Judd utilizó la cuenta oficial de la Embajada en X para compartir sus impresiones:

“Después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa”.

El diplomático enfatizó que para Estados Unidos es clave mantener un “diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile” con el objetivo de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral.

Judd especificó que los temas de interés mutuo se centran en áreas concretas que importan a la gente tanto en Chile como en Estados Unidos, mencionando: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades.