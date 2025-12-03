;

“Quisiera compartir algo...”: Embajador de Estados Unidos en Chile se reune con Jeannette Jara, esto fue lo que dijo

Brandon Judd utilizó la cuenta oficial de la Embajada para señalar que es clave para Washington mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile.

Mario Vergara

“Quisiera compartir algo...”: Embajador de Estados Unidos en Chile se reune con Jeannette Jara, esto fue lo que dijo

“Quisiera compartir algo...”: Embajador de Estados Unidos en Chile se reune con Jeannette Jara, esto fue lo que dijo / Mario Andrés Vergara Escobar

El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sostuvo una reunión con la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, destacando el valor de la conversación y el compromiso de Washington con todas las fuerzas democráticas del país.

Tras el encuentro, el embajador Judd utilizó la cuenta oficial de la Embajada en X para compartir sus impresiones:

Revisa también:

ADN

“Después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa”.

El diplomático enfatizó que para Estados Unidos es clave mantener un “diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile” con el objetivo de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral.

Judd especificó que los temas de interés mutuo se centran en áreas concretas que importan a la gente tanto en Chile como en Estados Unidos, mencionando: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad