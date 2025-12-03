Polémica en Viña del Mar por violenta agresión de guardias del Hospital Gustavo Fricke a hombre en situación de calle

Durante las últimas horas se viralizó un video donde se puede ver una fuerte agresión por parte de guardias de seguridad del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar contra un hombre en situación de calle.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Unidad de Emergencia del recinto, llamando la atención de los presentes que miraban con atónitos, con alguno que otro haciendo un llamado a que no se sobrepasaran en sus golpes reiterados y violentamente desmedidos.

Según testigos, el incidente surgió porque el hombre estaba fumando en un área donde no está permitido, lo que provocó que los vigilantes le pidieran salir, lo que generó la confrontación.

“Lo pillaron fumando adentro del hospital. El guardia le dijo ‘acá adentro no se puede fumar, tiene que salir’ y el hombre se puso agresivo”, relató uno de los testigos que presenció el evento.

El vicepresidente de la Fenats Histórica del hospital, Javier Avalos, solicitó que se realicen las investigaciones correspondientes y con urgencia para esclarecer responsabilidades.

Asimismo, lamentó la ausencia de carabineros en forma permanente en la Unidad de Emergencia, lo cual podría ayudar a prevenir hechos violentos como este y otros que se desarrollan en ese lugar.

En sus palabras, “deben ser lugares libres de todo tipo de violencia”. En tanto, Luis Ignacio De la Torre, presidente regional del Colegio Médico, reiteró esta idea y destacó la importancia de garantizar la seguridad tanto de pacientes como de trabajadores.

La reacción del Hospital

La dirección del Hospital Gustavo Fricke emitió un comunicado oficial condenando lo sucedido. Informaron que se está recabando toda la información necesaria para determinar la responsabilidad de quienes intervinieron, destacando que los guardias pertenecen a un servicio externo.

Además, se solicitó un informe detallado sobre los protocolos de intervención vigentes para asegurar el correcto actuar del personal de seguridad. En el comunicado lamentan “profundamente los hechos ocurridos”.

Asimismo, hacen hincapié en que “la seguridad y la calidad de la atención brindada a pacientes es prioritaria y en ningún momento se vio afectada”.