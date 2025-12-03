Oficial: Marcelo Salas define al DT de Deportes Temuco para la temporada 2026

Tras una decepcionante campaña en la Primera B 2025, en la que estuvo cerca de perder la categoría y no logró acceder a la Liguilla de Ascenso, Deportes Temuco definió quién será su entrenador para la temporada 2026.

A través de redes sociales, el “Pije” anunció que Arturo Sanhueza continuará como técnico del primer equipo. El exvolante de Colo Colo asumió el cargo a mediados de septiembre y ahora tendrá la misión de liderar el nuevo proyecto del club que preside Marcelo Salas.

El otrora mediocampista de 46 años tendrá en su cuerpo técnico a Jonatan Cisterna como ayudante, Cristóbal Rivas como preparador físico y Jaime Caro como preparador de arqueros.

“Les deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío. ¡Vamos con todo Albiverdes!“, escribió la institución.

Cabe recordar que Deportes Temuco concluyó la Primera B 2025 en el duodécimo lugar de la tabla con 33 puntos, a ocho de los puestos de clasificación a la Liguilla de Ascenso y a solo cuatro del colista Santiago Morning, club que firmó su caída a la Segunda División Profesional.