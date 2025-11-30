En una nueva edición del derbi andaluz, el Real Betis de Manuel Pellegrini dio el golpe como visitante y derrotó por 2-0 al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la fecha 14 de La Liga de España.

El equipo del “Ingeniero”, quien firmó hace pocos días su renovación con el cuadro verdiblanco hasta el año 2027, logró desnivelar la balanza en el segundo tiempo gracias a la anotación de Pablo Fornals (54′).

El mediocampista del Betis aprovechó un grave error del defensor francés Batista Mendy y, a través de una gran jugada individual, ingresó al área contraria para vencer la resistencia del portero Odysseas Vlachodimos.

¡GOOOOOL DE REAL BETIS!



Gran jugada individual de Pablo Fornals para abrir el marcador en el Derbi Sevillano ante Sevilla.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/Rgo02X0yIC — DSPORTS (@DSports) November 30, 2025

Con el 1-0 en el marcador para la visita, Sánchez dejó el banco de suplentes y entró a la cancha a los 61′ en reemplazo del propio Mendy. Sin embargo, poco pudo hacer para evitar la caída del elenco de Matías Almeyda, que tuvo la sensible baja de Gabriel Suazo.

Apenas siete minutos después del ingreso del tocopillano, Sergi Altimira (68′) aumentó la ventaja para el Betis. El volante español cazó un rebote en el área tras un tiro de esquina y clavó el balón en el ángulo para sellar el 2-0.

¡LLEGÓ EL SEGUNDO GOL DE REAL BETIS EN EL CLÁSICO SEVILLANO!



Altimira cazó un rebote dentro del área y la clavó en el ángulo para sellar el 2-0 ante Sevilla.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/BZ4KzS6CMX — DSPORTS (@DSports) November 30, 2025

Sobre el final, Sevilla sufrió la expulsión de Isaac Romero (84′) y el partido fue interrumpido por incidentes de hinchas locales, que arrojaron diversos objetos a la cancha. Tras largos minutos de detención, los jugadores volvieron a salir a la cancha y lograron completar el duelo.

Con este resultado, el equipo de Pellegrini escaló al quinto lugar de la tabla con 24 puntos, ocupando el único puesto de clasificación a la Europa League. Por su parte, el cuadro de Sánchez y Suazo se mantuvo en la 13° posición con 16 unidades.

¡JUEGO INTERRUMPIDO EN EL SÁNCHEZ PIZJUÁN!



José Luis Munuera Montero, arbitro del partido entre Sevilla y Betis, se fue junto a los jugadores al vestuario por disturbios en la tribuna.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/rTZsbheA6K — DSPORTS (@DSports) November 30, 2025