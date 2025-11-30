VIDEOS. Con serios incidentes en las tribunas: Real Betis de Pellegrini se queda con el derbi ante el Sevilla de Alexis Sánchez
El tocopillano ingresó en el segundo tiempo, aunque poco pudo hacer para evitar la derrota frente al equipo del “Ingeniero” en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
En una nueva edición del derbi andaluz, el Real Betis de Manuel Pellegrini dio el golpe como visitante y derrotó por 2-0 al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la fecha 14 de La Liga de España.
El equipo del “Ingeniero”, quien firmó hace pocos días su renovación con el cuadro verdiblanco hasta el año 2027, logró desnivelar la balanza en el segundo tiempo gracias a la anotación de Pablo Fornals (54′).
Revisa también:
El mediocampista del Betis aprovechó un grave error del defensor francés Batista Mendy y, a través de una gran jugada individual, ingresó al área contraria para vencer la resistencia del portero Odysseas Vlachodimos.
Con el 1-0 en el marcador para la visita, Sánchez dejó el banco de suplentes y entró a la cancha a los 61′ en reemplazo del propio Mendy. Sin embargo, poco pudo hacer para evitar la caída del elenco de Matías Almeyda, que tuvo la sensible baja de Gabriel Suazo.
Apenas siete minutos después del ingreso del tocopillano, Sergi Altimira (68′) aumentó la ventaja para el Betis. El volante español cazó un rebote en el área tras un tiro de esquina y clavó el balón en el ángulo para sellar el 2-0.
Sobre el final, Sevilla sufrió la expulsión de Isaac Romero (84′) y el partido fue interrumpido por incidentes de hinchas locales, que arrojaron diversos objetos a la cancha. Tras largos minutos de detención, los jugadores volvieron a salir a la cancha y lograron completar el duelo.
Con este resultado, el equipo de Pellegrini escaló al quinto lugar de la tabla con 24 puntos, ocupando el único puesto de clasificación a la Europa League. Por su parte, el cuadro de Sánchez y Suazo se mantuvo en la 13° posición con 16 unidades.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.