Corte cuestiona iniciativa de Kaiser que ordena al SML que identifique restos sin instrucción del Ministerio Público

El máximo tribunal observó inconsistencias en priorizar casos de violaciones a los derechos humanos.

Javiera Rivera

La Corte Suprema entregó este miércoles su informe sobre el proyecto impulsado por el diputado Johannes Kaiser, que busca facultar al Servicio Médico Legal (SML) para identificar restos humanos bajo su custodia sin una orden judicial previa.

En el documento, el máximo tribunal advirtió que la iniciativa no corresponde a materias que requieran su pronunciamiento obligatorio, según el artículo 77 de la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso.

El Servicio Médico Legal no es un auxiliar de la administración de justicia, sino un servicio dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, señaló la Corte, cuestionando la base sobre la que se estructura la propuesta.

Dudas sobre supuestos restos sin periciar

Por otro lado, el tribunal también puso en duda uno de los argumentos que Kaiser ha sostenido públicamente: la existencia de restos óseos en el SML sin analizar por falta de orden judicial.

Según el informe, todo ingreso de restos al servicio se realiza por instrucción del Ministerio Público o de un juez, conforme a la legislación vigente.

Asimismo, el documento advierte una inconsistencia en la idea de priorizar restos asociados a violaciones a los derechos humanos, ya que esa calificación solo puede hacerse una vez finalizadas las pericias, y no de manera anticipada.

