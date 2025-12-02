;

“No se nota, hasta luego...”: Kaiser explota en vivo contra Constanza Santa María y termina indignado la entrevista

El excandidato presidencial se retiró abruptamente tras un tenso cruce por el rol de Kast y la polémica sobre Krassnoff.

ADN Radio

Agencia Uno

Agencia Uno

Un áspero cruce en vivo terminó con el excandidato presidencial y líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, retirándose abruptamente de una entrevista en Radio Pauta luego de acusar a las periodistas Claudia Álamo y Constanza Santa María de “participar en la campaña” presidencial.

La conversación buscaba profundizar en las declaraciones recientes de José Antonio Kast sobre la situación de los condenados por violaciones a los derechos humanos, tema que se instaló en el debate luego de que la candidata Jeannette Jara mencionara en su franja electoral la figura del exmilitar Miguel Krassnoff.

ADN

Hans Scott

Álamo abrió el intercambio consultando si Kast había sido suficientemente claro respecto de su postura sobre una eventual excarcelación de condenados por delitos de lesa humanidad.

Kaiser respondió señalando que el debate estaba siendo impulsado desde la candidatura oficialista y acusó un uso político del tema. “No se puede seguir con el 73 abierto para beneficiar a un sector que también tiene responsabilidades”, afirmó.

Revisa también

ADN

El diálogo subió de tono cuando Santa María insistió en que respondiera directamente si consideraba necesario indultar a figuras como Krassnoff para “cerrar una etapa”. Kaiser cuestionó que los delitos cometidos en dictadura fueran tratados de forma distinta a otras violaciones a los derechos humanos y acusó un “doble estándar” desde los medios de comunicación.

Las periodistas intentaron encauzar la entrevista recordando que Krassnoff cumple múltiples condenas por secuestro, tortura y homicidio. Kaiser, en respuesta, apuntó a la cobertura mediática sobre detenidos desaparecidos y deslizó que la prensa no tiene el monopolio de la verdad histórica.

ADN

ALEJANDRO ZOÑEZ

El momento más tenso ocurrió cuando el excandidato increpó directamente a Santa María: “Usted está debatiendo conmigo y está participando de la campaña”. La conductora rechazó tajantemente la acusación, recalcando su independencia profesional.

Acto seguido, Kaiser interrumpió el diálogo y dio por terminada la entrevista. “No se nota. Hasta luego, muchas gracias”, dijo antes de cortar la comunicación.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad