“No se nota, hasta luego...”: Kaiser explota en vivo contra Constanza Santa María y termina indignado la entrevista

Un áspero cruce en vivo terminó con el excandidato presidencial y líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, retirándose abruptamente de una entrevista en Radio Pauta luego de acusar a las periodistas Claudia Álamo y Constanza Santa María de “participar en la campaña” presidencial.

La conversación buscaba profundizar en las declaraciones recientes de José Antonio Kast sobre la situación de los condenados por violaciones a los derechos humanos, tema que se instaló en el debate luego de que la candidata Jeannette Jara mencionara en su franja electoral la figura del exmilitar Miguel Krassnoff.

Hans Scott Ampliar

Álamo abrió el intercambio consultando si Kast había sido suficientemente claro respecto de su postura sobre una eventual excarcelación de condenados por delitos de lesa humanidad.

Kaiser respondió señalando que el debate estaba siendo impulsado desde la candidatura oficialista y acusó un uso político del tema. “No se puede seguir con el 73 abierto para beneficiar a un sector que también tiene responsabilidades”, afirmó.

El diálogo subió de tono cuando Santa María insistió en que respondiera directamente si consideraba necesario indultar a figuras como Krassnoff para “cerrar una etapa”. Kaiser cuestionó que los delitos cometidos en dictadura fueran tratados de forma distinta a otras violaciones a los derechos humanos y acusó un “doble estándar” desde los medios de comunicación.

Las periodistas intentaron encauzar la entrevista recordando que Krassnoff cumple múltiples condenas por secuestro, tortura y homicidio. Kaiser, en respuesta, apuntó a la cobertura mediática sobre detenidos desaparecidos y deslizó que la prensa no tiene el monopolio de la verdad histórica.

ALEJANDRO ZOÑEZ Ampliar

El momento más tenso ocurrió cuando el excandidato increpó directamente a Santa María: “Usted está debatiendo conmigo y está participando de la campaña”. La conductora rechazó tajantemente la acusación, recalcando su independencia profesional.

Acto seguido, Kaiser interrumpió el diálogo y dio por terminada la entrevista. “No se nota. Hasta luego, muchas gracias”, dijo antes de cortar la comunicación.