;

Doble homicidio en Barrio Meiggs: hallan dos hombres muertos por impactos balísticos en la vía pública

Carabineros aisló el sitio del suceso tras encontrar una víctima al interior de un vehículo y a una segunda persona frente a la calle Claudio Gay.

Mario Vergara

Matías Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Una doble escena de crimen se registró esta tarde en el Barrio Meiggs, luego de que personal de Carabineros de la 2da. Comisaría informara del hallazgo de dos hombres fallecidos, ambos con impactos balísticos.

El aviso inicial fue dado por el servicio de Guardias del Barrio Meiggs, quienes alertaron a la Central de Comunicaciones sobre un posible fallecido en la vía pública.

Revisa también:

ADN

Al llegar al sitio, los funcionarios se encontraron con Carabineros, quienes ya habían constatado los decesos:

  • Primera Víctima: Un hombre fue encontrado sin vida en el asiento del copiloto de un vehículo estacionado frente a la dirección señalada. Presentaba “varios impactos balísticos”.
  • Segunda Víctima: Un segundo hombre fue hallado muerto en la vía pública, frente a la calle Claudio Gay.

Carabineros procedió a aislar el sitio del suceso de inmediato, quedando a la espera de las instrucciones y la llegada del fiscal para iniciar las diligencias investigativas correspondientes.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad