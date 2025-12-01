Doble homicidio en Barrio Meiggs: hallan dos hombres muertos por impactos balísticos en la vía pública

Una doble escena de crimen se registró esta tarde en el Barrio Meiggs, luego de que personal de Carabineros de la 2da. Comisaría informara del hallazgo de dos hombres fallecidos, ambos con impactos balísticos.

El aviso inicial fue dado por el servicio de Guardias del Barrio Meiggs, quienes alertaron a la Central de Comunicaciones sobre un posible fallecido en la vía pública.

Al llegar al sitio, los funcionarios se encontraron con Carabineros, quienes ya habían constatado los decesos:

Primera Víctima: Un hombre fue encontrado sin vida en el asiento del copiloto de un vehículo estacionado frente a la dirección señalada. Presentaba “varios impactos balísticos” .

Segunda Víctima: Un segundo hombre fue hallado muerto en la vía pública, frente a la calle Claudio Gay.

Carabineros procedió a aislar el sitio del suceso de inmediato, quedando a la espera de las instrucciones y la llegada del fiscal para iniciar las diligencias investigativas correspondientes.