Bolsa de Santiago mantiene racha histórica mientras el cobre marca nuevo récord internacional

Un débil dato laboral en Estados Unidos reforzó la apuesta por una baja de tasas y empujó al IPSA.

Nelson Quiroz

Agencia Uno - Referencial

Agencia Uno - Referencial

La Bolsa de Santiago volvió a sorprender este miércoles al encadenar un nuevo avance y perfilarse hacia otro cierre en máximos históricos, impulsada por un escenario externo favorable y por el fuerte repunte del cobre, que alcanzó un precio nunca antes visto en los mercados internacionales.

El principal índice bursátil local, el IPSA, subió un 0,42%, situándose en 10.188,73 puntos, una marca que consolida la tendencia alcista de las últimas semanas. Con este desempeño, el indicador acumula en 2025 una rentabilidad superior al 51%, acercándose a su mejor año desde 1993.

4 de Abril del 2023 / SANTIAGO FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO / Oscar Guerra

El impulso provino nuevamente desde Estados Unidos, donde los datos laborales publicados durante la mañana fortalecieron las expectativas de una inminente baja en la tasa de interés de la Reserva Federal. El informe de la empresa ADP reveló una caída inesperada de 32 mil empleos privados en noviembre, cifra que se contrapone al aumento proyectado por el mercado y que refuerza la idea de un enfriamiento económico.

Con el panorama más claro, casi un 89% de los analistas consultados anticipa que la Fed reducirá en 25 puntos base la tasa referencial en su reunión de la próxima semana. Este escenario benefició a las bolsas globales y fortaleció a las monedas de países emergentes.

En Chile, el dólar retrocedió hasta los $918,5, su nivel más bajo desde marzo, arrastrado por el debilitamiento global de la divisa y por el salto del cobre, que volvió a convertirse en protagonista. El metal rojo cerró con un incremento de 1,35%, llegando a US$5,188 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Analistas atribuyen este comportamiento a un mercado global cada vez más ajustado, con menores niveles de producción, especialmente en Chile, y con señales de presión en las fundiciones chinas. A ello se suma una creciente demanda desde Estados Unidos, impulsada por eventuales cambios arancelarios.

