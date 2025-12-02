La mayor productora chilena de arándanos del mundo sufre fuerte crisis y reestructura cultivos en Perú y China

Hortifrut, la empresa chilena líder mundial en arándanos, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

La compañía informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que registró pérdidas por USD 59,19 millones al tercer trimestre de 2025, un contraste total con las ganancias obtenidas en 2024.

¿Por qué perdió tanto dinero?

El principal motivo fue un ajuste contable extraordinario de USD 80,59 millones, mucho mayor que el del año pasado. Esto se debe a dos decisiones clave:

Cierre de operaciones en México , porque no daban los resultados esperados.

, porque no daban los resultados esperados. Cambio de variedades en Perú y China, reemplazando plantaciones poco rentables por otras más productivas o mejor valoradas en el mercado.

Estas medidas aumentaron los costos y terminaron afectando sus resultados.

¿Afecta a Chile?

La situación no pasa desapercibida para Chile. Hortifrut, una de las pocas multinacionales agrícolas chilenas con presencia global, es un actor clave del agro exportador.

Por lo anterior, sus pérdidas y ajustes en mercados como Perú y China pueden repercutir en la inversión, el empleo y la competitividad del sector local.