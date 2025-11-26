Histórico: Bolsa de Santiago supera por primera vez los 10.000 puntos

06 de julio del 2023 / SANTIAGO Fachada de La Bolsa. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO / FRANCISCO PAREDES

Justo al mediodía de este miércoles 26 de noviembre, la Bolsa de Santiago llegó a un hito inédito: el IPSA superó por primera vez los 10.000 puntos. Esta jornada, el mundo está con apetito por riesgo a medida que se afianzan las expectativas de un próximo recorte de tasas de interés de la FED.

El S&P IPSA subió 0,5% hasta los 10.000,52 puntos a las 12:00 horas, con el liderazgo de Ripley (2,2%), Entel (2%) y Colbún (1,9%), y apuntalado por pesos pesados como el Banco de Chile (1,8%) y Latam (1,4%), según detalla DF.cl.

¿Qué explica este rendimiento? Para Ignacio Mieres, head of research de la plataforma global de inversiones XTB Latam, hay tres factores que han impulsado a la bolsa local.

El IPSA en Chile ha tenido un rendimiento excepcional en 2025 y para entender estos factores tenemos tres puntos. Principalmente la mejora de las perspectivas económicas.

“Una bajada de tasa de interés ha llevado también a un incremento en los beneficios empresariales. Segundo punto, ha sido las perspectivas positivas en torno a la demanda de cobre y la mejora del dinamismo en los indicadores económicos. Esto también genera un escenario de mayor confianza para la recuperación económica de Chile”, dice Mieres.

El tercer punto tiene que ver con “una caída en la percepción de riesgo, sobre todo en los factores geopolíticos y arancelarios, ha sido motivo de nueva entrada de capital extranjero”.