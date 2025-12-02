;

Valparaíso suma nuevo humedal urbano: Kan Kan ahora cuenta con protección oficial

Con esta declaración, este espacio natural se convierte en el tercero de Viña del Mar con estas características.

Javiera Rivera

Humedal Urbano Kan Kan

El Ministerio de Medio Ambiente reconoció al humedal Kan Kan, en Viña del Mar, como una zona de ecosistema acuático urbano, destacando su importancia para la biodiversidad y la comunidad.

La ministra Maisa Rojas afirmó que este reconocimiento demuestra el compromiso de las personas con la protección de su entorno y que la institución continuará apoyando estos esfuerzos.

ADN

Humedal Urbano Kan Kan

El Humedal Urbano Kan Kan cuenta con 1,54 hectáreas y alberga especies como churrete, pájaro cometocino, peuco, golondrina chilena, degú, rana chilena y gato guiña.

Su vegetación corresponde a un bosque esclerófilo mediterráneo costero, con Lithraea caustica, Cryptocarya alba, palma chilena y litre.

Además, cumple funciones ambientales clave, como mitigación del cambio climático, regulación de inundaciones, depuración de aguas y mantenimiento de ecosistemas.

El seremi Álex Galleguillos destacó que la microcuenca de Kan Kan forma parte de la red de drenaje del estero Marga Marga y que con este reconocimiento se asegura la protección hidrobiológica de la zona.

Asimismo, según La Tercera, Carolina Díaz, de la agrupación Parque Natural Kan-Kan, valoró la medida como un triunfo para las comunidades que cuidan y valoran estos ecosistemas.

Con esta declaración, Kan Kan se convierte en el tercer humedal urbano de Viña del Mar, el vigésimo sexto en la región de Valparaíso y el número 139 a nivel nacional protegido oficialmente.

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

