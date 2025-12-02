Valparaíso suma nuevo humedal urbano: Kan Kan ahora cuenta con protección oficial

El Ministerio de Medio Ambiente reconoció al humedal Kan Kan, en Viña del Mar, como una zona de ecosistema acuático urbano, destacando su importancia para la biodiversidad y la comunidad.

La ministra Maisa Rojas afirmó que este reconocimiento demuestra el compromiso de las personas con la protección de su entorno y que la institución continuará apoyando estos esfuerzos.

Humedal Urbano Kan Kan

El Humedal Urbano Kan Kan cuenta con 1,54 hectáreas y alberga especies como churrete, pájaro cometocino, peuco, golondrina chilena, degú, rana chilena y gato guiña.

Su vegetación corresponde a un bosque esclerófilo mediterráneo costero, con Lithraea caustica, Cryptocarya alba, palma chilena y litre.

Además, cumple funciones ambientales clave, como mitigación del cambio climático, regulación de inundaciones, depuración de aguas y mantenimiento de ecosistemas.

El seremi Álex Galleguillos destacó que la microcuenca de Kan Kan forma parte de la red de drenaje del estero Marga Marga y que con este reconocimiento se asegura la protección hidrobiológica de la zona.

Asimismo, según La Tercera, Carolina Díaz, de la agrupación Parque Natural Kan-Kan, valoró la medida como un triunfo para las comunidades que cuidan y valoran estos ecosistemas.

Con esta declaración, Kan Kan se convierte en el tercer humedal urbano de Viña del Mar, el vigésimo sexto en la región de Valparaíso y el número 139 a nivel nacional protegido oficialmente.